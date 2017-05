NAŢIONAL: Zeci de zboruri afectate de greva angajaţilor ROMATSA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Greva generală a controlorilor de trafic aerian va afecta, marți, zeci de zboruri programate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Greva a început la ora 9:00, pe site-ul Companiei Naționale Aeroporturi București figurând cinci zboruri anulate ale companiei Ryan Air, spre și dinspre Roma și Berlin, și unul dinspre Timișoara, însă nu există precizări dacă aceste anulări au vreo legătură cu acțiunea controlorilor de trafic aerian. Blue Air notează pe pagina proprie de Facebook că deocamdată sunt afectate trei zboruri: Roma — București, Hamburg — București și Florența — București. "Din cauza grevei controlorilor de trafic aerian din România, care intră în vigoare astăzi, începând cu ora 9:00 (ora României), pentru moment sunt afectate trei zboruri: Roma — București, Hamburg — București și Florența — București, ce au restricții de decolare de peste trei ore. Nu putem previziona dacă aceste restricții se vor păstra sau reduce, prin urmare rugăm pasagerii Blue Air să se prezinte la aeroport la ora prevăzută pentru decolare", se spune în mesajul companiei. Zilnic, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă se înregistrează, în medie, 320 de zboruri. Controlorii de trafic aerian au declanșat, marți dimineață, la ora 9:00, greva generală cu șanse, însă, ca protestul să se încheie în câteva ore. "Putem să vă spunem cu certitudine că mâine (marți, n.r.), începând cu ora 9:00, ora locală, va începe greva generală așa cum am anunțat-o anterior. În urma discuțiilor cu domnul ministru (ministrul Transporturilor — n. r.) și cu reprezentanții atât ai Ministerului Transporturilor, cât și ai autorităților aeronautice din România, există șanse destul de mari ca această grevă generală pe care am anunțat-o pe perioadă nedeterminată să se poată opri într-un interval de timp relativ scurt. Este imposibil de a aprecia în acest moment, exact, că va fi vorba despre două ore, trei ore, o oră și ceva. Este vorba de un număr mare de documente, de acte care trebuie puse atât în pagină, iar multe din ele aprobate, cum ar fi decizii ale Consiliului de Administrație care era programat pentru ora 14:00. (...) Există foarte multe aspecte și puncte pe care trebuie să le discutăm cu Consiliul de Administrație, vor fi lucruri care necesită destul de mult timp și nu există nicio posibilitatea ca aceste aspecte să fie rezolvate până la ora 9:00 dimineața", a explicat luni, Gabriel Tudorache, la ieșirea de la negocierile cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, și cu managementul ROMATSA. El nu a putut preciza care vor fi zborurile afectate de greva controlorilor de trafic în condițiile în care decizia este luată de EUROCONTROL. "Pentru toți pasagerii care au bilete în momentul de față putem să spunem că există o singură diferență față de greva de avertisment în conformitate cu legislația națională și internațională. Nu stabilesc nici cei din sindicat, nici cei din ROMATSA, nici domnul ministru sau președintele României care vor fi zborurile afectate. Decizia se ia de la EUROCONTROL, de la Network manager și în mod cert astăzi să spună cineva care aeronavă va decola, dacă va decola este imposibil de precizat. Legea prevede că vor fi asigurate 33,3% din zborurile care erau programate, plus excepțiile pe care ne obligă legea să le asigurăm. Decizia vizavi de acest aspect o iau cei de la Network Manager. În esență, pentru pasageri, cred că toate companiile ar trebui să știe exact dacă decolează din timp. Acesta este motivul pentru care, pe legislație internațională, suntem obligați să anunțăm cu minimum 48 de ore înainte tocmai pentru ca toate companiile să știe în timp util și să-și poată anunța pasagerii despre ce este vorba", a menționat sindicalistul. Pe de altă parte, chiar dacă este posibil ca greva generală de marți să fie suspendată într-o oră sau două, conflictul colectiv de muncă nu se va închide, întrucât sunt alte 50 de revendicări ale salariaților ROMATSA care trebuie discutate. Ministerul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat luni că va trimite Corpul de control la Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA pentru o clarificare a tuturor aspectelor semnalate în presă în ultima perioadă. Potrivit ministrului de resort, ROMATSA nu este în pericol să intre în faliment și nici nu sunt probleme pe partea de siguranță aeronautică.