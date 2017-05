NAŢIONAL:ROMATSA a suspendat greva

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Controlorii de trafic aerian au suspendat greva începând cu ora 12:10, a declarat, marți, Florin Diaconu, purtătorul de cuvânt al Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din România (ATSR). "Am declarat greva suspendată de la ora 12:10. Acum se merge la Tribunalul București. Procesul începe la 13:30", a spus Diaconu. Judecătorii de la Tribunalul București au amânat marți, pentru câteva ore, procesul în care Regia Autonomă Administrația Română a Controlorilor de Trafic Aerian — ROMATSA contestă în instanță legalitatea grevei controlorilor de trafic aerian. Procesul era programat la ora 8:30, însă avocatul sindicaliștilor a solicitat o amânare de câteva ore, pentru a studia o cerere de intervenție a Ministerului Transporturilor, ca parte în acest litigiu. Magistrații au fost de acord și au amânat dezbaterile pentru ora 13:30. În fața tribunalului erau prezenți dimineața aproximativ 30 de sindicaliști, îmbrăcați în tricouri cu sloganul: "Ne-ați vândut pământul, urmează cerul?". ROMATSA a contestat în instanță legalitatea grevei anunțate pentru marți, 30 mai, de către Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian din România (ATSR). Greva controlorilor de trafic aerian va fi suspendată în următoarea perioadă, iar traficul se va relua în parametri normali după ora 13:00, a anunțat, marți, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. "În acest moment se lucrează la o convenție și, din ce informații am primit, greva va fi suspendată în următoarea perioadă, traficul reluându-se în parametri normali după orele 13:00. Eu vă asigur că ROMATSA, în momentul de față, este condusă de un om competent. Este din rândul controlorilor de trafic, lucrează de 20 de ani la ROMATSA și este director interimar. Eu am transmis încă de vineri un mesaj foarte clar către controlorii de trafic: să nu blocăm și să nu avem repercusiuni asupra minivacanței românilor, în condițiile în care toate doleanțele și tot ceea ce ține de minister au fost respectate și am respectat termenele. Nu vreau să aduc greaua moștenire în discuție, dar lucrurile putea fi preîntâmpinate. Nu trebuia să se ajungă în acest moment. De anul trecut putea fi deschis acest plan de performanță și se puteau face demersuri, astfel încât ROMATSA să aibă un calcul clar al traficului aerian pe care îl coordonează și a veniturilor pe care le încasează de la EUROCONTROL", a declarat la Realitatea TV, ministrul Transporturilor. Acesta a precizat că, în urma grevei de avertisment din 12 mai, a semnat planul de performanță, ce va fi înaintat Comisiei Europene. "Eu, ca și ministru, am semnat scrisoarea de deschidere a planului de performanță și urmează ca mâine (miercuri, 31 mai 2017, n.re.) să mi se transmită de la ROMATSA fundamentarea tehnică pentru modificarea bazei de cost pentru 2018 și 2019, urmând ca eu să o înaintez mai departe către Comisia Europeană. Eu mă aștept acum pe termen scurt ca ei să suspende greva, lucru pe care l-am convenit ieri la negocieri", a spus ministrul. Planul de performanță elaborat de ROMATSA în urma Regulamentelor Europene 390 și 391 din 2013, care obligă toate organele de trafic din Europa să elaboreze o politică a costurilor bazată pe o multitudine de criterii, conține o serie de erori care au prejudiciat instituția cu peste 550 milioane de lei, se arată într-un document postat de reprezentanții Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din România (ATSR), pe propria pagină de Facebook. Potrivit sindicaliștilor din ATSR, lipsa unei politici de personal este una dintre erorile planului de performanță întocmit de ROMATSA în 2014, document conform căruia Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian s-a angajat să reducă drastic cheltuielile cu personalul chiar dacă Eurocontrol vorbește despre o creștere suplimentară a traficului de 7% anual în următorii 7 an, începând din 2014. "Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) sesizase nonconformități asupra lipsei personalului operativ. ROMATSA nu ține cont de acestea, nu ține cont de creșterea traficului și nu prevede nicio sumă de bani necesară noilor angajări de controlori de trafic, pentru a căror pregătire sunt necesari 3 — 5 ani. ROMATSA s-a angajat în anul 2014 ca până în 2019 să reducă costurile cu personalul la nivelul anului 2009! Acest lucru este posibil doar printr-o reducere drastică a personalului operativ, în contradicție cu creșterea traficului aerian și a volumului de muncă necesar asigurării serviciilor de trafic aerian, împotriva oricăror politici economice și de siguranță. Conform legislației europene, aproximativ toți banii încasați suplimentar față de costurile declarate (zeci de milioane euro), nu pot fi utilizați și se păstrează pentru a fi restituiți în următorii 2 ani operatorilor aerieni", se precizează în postarea ATSR. Potrivit sindicaliștilor, ROMATSA este obligată să facă angajări graduale în cei 5 ani pentru a nu rămâne fără controlori de trafic, iar încasările companiei scad an de an. "În consecință, turnurile de control din România, aflate deja în deficit de personal, nu vor mai putea funcționa în următorii ani, iar celelalte unități de trafic vor rămâne cu un număr redus de personal care nu va mai putea asigura survolurile ce tranzitează țara noastră", precizează ATSR. Controlorii de trafic aerian au declanșat, marți dimineață, la ora 9:00, greva generală cu șanse, însă, ca protestul să se încheie în câteva ore. Directorul de comunicare al Companiei Naționale Aeroporturi București, Valentin Iordache, declara în urmă cu două ore că șapte curse aeriene înregistrează întârzieri mai mari de 30 de minute, iar alte 30 de curse au întârzieri până în 30 de minute, de la debutul grevei generale a controlorilor de trafic aerian. Potrivit acestuia, au fost anulate doar șase zboruri ale unei companii low-cost, restul urmând să fie operate la timp sau cu întârzieri, în condițiile în care, într-o zi obișnuită din această perioadă a anului — care este o perioadă medie — pe Aeroportul Henri Coandă se înregistrează aproximativ 150 de aterizări și 150 de decolări. Șase curse aeriene operate de pe Aeroportul Internațional ’Avram Iancu’ Cluj au, marți, întârzieri, ca urmare a grevei angajaților Romatsa. Directorul operațional al aeroportului clujean, Iuliu Pop, a declarat, marți, că întârzierile sunt cuprinse între una și două ore și jumătate. ’Sunt șase zboruri afectate de greva Romatsa, curse externe, care prezintă întârzieri între o oră și două ore și jumătate. La sosiri sunt întârziate cursele de la Luton, Tel Aviv și Zaragoza, iar la plecări, cele care trebuiau să decoleze spre Doncaster, Nurnberg și Basel. Există posibilitatea ca numărul zborurilor afectate să crească pe parcursul zilei’, a menționat Iuliu Pop. Pasagerii care trebuiau să ajungă marți, pe Aeroportul Internațional din Sibiu (AIS), de la Munchen (Germania), cu două avioane, vor sosi cu o întârziere estimată de două ore, din cauza grevei controlorilor de trafic, purtătorul de cuvânt al AIS. "Sunt afectate două curse, Lufthansa și Tarom. Lufthansa este cursa care trebuia să vină la Sibiu, de la Munchen, la 11.35. Nu a plecat de la Munchen încă. Este estimat să ajungă la Sibiu la ora 13.21. Iar Tarom-ul care trebuia să ajungă la 13.10, de la Munchen, este estimat să ajungă la 15.45", a precizat sursa citată. Acestea sunt primele curse de la AIS afectate marți de greva controlorilor de trafic. Șapte curse aeriene înregistrează întârzieri mai mari de 30 de minute, iar alte 30 de curse au întârzieri până în 30 de minute, de la debutul grevei generale a controlorilor de trafic aerian, a declarat, marți, directorul de comunicare al Companiei Naționale Aeroporturi București, Valentin Iordache. Potrivit acestuia, au fost anulate doar șase zboruri ale unei companii low-cost, restul urmând să fie operate la timp sau cu întârzieri, în condițiile în care, într-o zi obișnuită din această perioadă a anului — care este o perioadă medie — pe Aeroportul Henri Coandă se înregistrează aproximativ 150 de aterizări și 150 de decolări. Întrebat dacă această grevă se va prelungi mai mult de două ore, așa cum au estimat luni sindicaliștii de la ROMATSA, după negocierile de la Ministerul Transporturilor, Valentin Iordache a precizat că nu are informații cu privire la durata acestei acțiuni. "Nu avem informații din partea ROMATSA cu privire la durata acestei greve. Teoretic, este pe durată nelimitată. Cu toții sperăm ca durata să fie cât mai mică, astfel încât să nu depășim o perioadă critică, pentru că după un anumit număr de ore, ceva mai mare de două, totul va deveni mult mai dificil și abia atunci vor apărea problemele reale în procesarea pasagerilor pe aeroport. În intervalul acesta de două ore, practic, toate cursele care erau programate au aterizat și au decolat, unele dintre ele cu întârziere. Este greu de spus o cifră exactă, pentru că, așa cum spuneam, situația este foarte fluidă și în orice minut ea se schimbă și în ceea ce privește aterizările și în ceea ce privește decolările", a explicat oficialul CNAB. El a subliniat că toate cursele care trebuiau operate după ora 9:00, momentul începerii grevei, au fost afectate, unele mai mult, iar altele mai puțin. "Sunt afectate toate cursele care urmau să decoleze sau să aterizeze după ora 9:00. Este adevărat că unele dintre ele sunt afectate foarte puțin sau deloc — au fost și curse care au decolat la timp, dar sunt și curse care vor ateriza cu întârzieri de până la 30 de minute. Sunt și curse care vor decola cu întârzieri de până la două ore și aici vorbesc strict de intervalul 9:00 — 11:00", a adăugat Iordache. Reprezentantul Aeroporturilor București i-a sfătuit pe pasageri să vină la timp pentru îmbarcare, în cazul în care compania aeriană nu le-a comunicat altceva. "În măsura în care se va putea decola, pasagerii să fie deja pregătiți în zona de îmbarcare, să se poată îmbarca și să poată decola, astfel încât întârzierile lor să fie cât mai mici. Există și posibilitatea ca unele curse, așa cum s-a întâmplat de altfel cu șase curse în această dimineață — trei pe sosire, trei pe plecare — ale unei companii low-cost (Ryan Air — n. r.) să fie anulate. Până în acest moment nu avem alte anulări și foarte important este ca pasagerii să țină permanent legătura cu compania aeriană, pentru că primele informații de acolo le primesc. Și noi primim, la rândul nostru, aceste informații, iar în timp relativ scurt încercăm să le facem cunoscute pasagerilor prin intermediul ghișeelor de informații, inclusiv telefonic, dar, fiind o perioadă de grevă și fiind foarte solicitate liniile telefonice, există riscul ca să nu poată primi aceste informații. Deci, foarte important: pasagerii să țină legătura cu companiile aeriene și la fel de important prezentarea lor să se facă la ora stabilită pentru zbor, în cazul în care cursa lor nu a fost anulată. Așa cum spuneam, sunt trei curse anulate și, evident, pasagerii acelor curse nu mai au de ce să vină la aeroport și prin asistența companiei aeriene vor fi probabil reprogramați pentru altă dată", a precizat acesta. În ceea ce privește măsurile luate de CNAB în această situație, Valentin Iordache a menționat că există personal suplimentar care oferă informații pasagerilor. "Avem inclusiv colegi care în mod normal își desfășoară activitatea în birouri și care acum sunt peste tot în terminal pentru a-i sprijini pe pasageri cu informații pe care, la rândul lor, le obțin tot de la centrul de coordonare a activității pe perioada grevei. Desigur, încercăm prin toate mijloacele care ne stau nouă în putință să minimizăm disconfortul pasagerilor care trec astăzi prin Aeroportul Henri Coandă și sperăm ca situația să revină la normal cât mai repede", a spus Iordache. El a reiterat faptul că pasagerii trebuie să se prezinte la aeroport la timp, în cazul în care nu au primit alte informații de la compania aeriană cu care urmează să călătorească. "Recomandarea noastră rămâne: pasagerii să țină în primul rând legătura cu compania aeriană și să vină la aeroport la timp, dacă nu li se spune altfel din partea companiei aeriene, pentru că, într-adevăr, aceste întârzieri se vor rostogoli, se vor propaga și pe parcursul întregii zile. Vor fi atenuate, însă depinde la ce oră se termină greva. Abia atunci va începe atenuarea acestor întârzieri. În consecință, sunt posibile întârzieri și la cursele de seară. Cel mai important până la urmă este să nu avem anulări, pentru că este mai bine să ajungi mai târziu, în siguranță, decât să trebuiască să revii într-o altă zi sau să încerci să mergi cu o altă companie sau de pe alt aeroport. Greva afectează toate aeroporturile din România, deci chiar și această alternativă este destul de dificil de urmat", a concluzionat directorul de comunicare. O aeronavă aparținând companiei Tarom, cu destinația București, a decolat de pe Aeroportul Internațional Iași la ora 10.20, cu o întârziere de 50 de minute, din cauza grevei controlorilor de trafic. "Toate zborurile care s-au efectuat de la și spre Aeroportul Iași au respectat orarul de zbor până la ora 9.00 dimineața. Cursa Tarom a ajuns de la Otopeni la ora 9.05 și trebuia să decoleze de pe Aeroportul Iași la ora 9.30, însă a plecat la ora 10.20. La ora 9.25 a aterizat o aeronavă Blue Air care ar trebui să decoleze de la Iași la ora 12.30. Deocamdată nu am fost informați cu privire la modificarea programului de zbor al aeronavei", a declarat pentru AGERPRES Elena Troia, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internațional Iași. Conform graficului de plecări al Aeroportului Internațional Iași, sunt prevăzute să decoleze avioane spre Otopeni la orele 9.30, 12.30, 14.00, spre Roma — la ora 13.40, Bergamo — ora 13.50 și Londra — ora 14.30. Greva generală a controlorilor de trafic aerian va afecta, marți, zeci de zboruri programate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Greva a început la ora 9:00, pe site-ul Companiei Naționale Aeroporturi București figurând cinci zboruri anulate ale companiei Ryan Air, spre și dinspre Roma și Berlin, și unul dinspre Timișoara, însă nu există precizări dacă aceste anulări au vreo legătură cu acțiunea controlorilor de trafic aerian. Blue Air notează pe pagina proprie de Facebook că deocamdată sunt afectate trei zboruri: Roma — București, Hamburg — București și Florența — București. "Din cauza grevei controlorilor de trafic aerian din România, care intră în vigoare astăzi, începând cu ora 9:00 (ora României), pentru moment sunt afectate trei zboruri: Roma — București, Hamburg — București și Florența — București, ce au restricții de decolare de peste trei ore. Nu putem previziona dacă aceste restricții se vor păstra sau reduce, prin urmare rugăm pasagerii Blue Air să se prezinte la aeroport la ora prevăzută pentru decolare", se spune în mesajul companiei. Zilnic, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă se înregistrează, în medie, 320 de zboruri. Controlorii de trafic aerian au declanșat, marți dimineață, la ora 9:00, greva generală cu șanse, însă, ca protestul să se încheie în câteva ore. "Putem să vă spunem cu certitudine că mâine (marți, n.r.), începând cu ora 9:00, ora locală, va începe greva generală așa cum am anunțat-o anterior. În urma discuțiilor cu domnul ministru (ministrul Transporturilor — n. r.) și cu reprezentanții atât ai Ministerului Transporturilor, cât și ai autorităților aeronautice din România, există șanse destul de mari ca această grevă generală pe care am anunțat-o pe perioadă nedeterminată să se poată opri într-un interval de timp relativ scurt. Este imposibil de a aprecia în acest moment, exact, că va fi vorba despre două ore, trei ore, o oră și ceva. Este vorba de un număr mare de documente, de acte care trebuie puse atât în pagină, iar multe din ele aprobate, cum ar fi decizii ale Consiliului de Administrație care era programat pentru ora 14:00. (...) Există foarte multe aspecte și puncte pe care trebuie să le discutăm cu Consiliul de Administrație, vor fi lucruri care necesită destul de mult timp și nu există nicio posibilitatea ca aceste aspecte să fie rezolvate până la ora 9:00 dimineața", a explicat luni, Gabriel Tudorache, la ieșirea de la negocierile cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, și cu managementul ROMATSA. El nu a putut preciza care vor fi zborurile afectate de greva controlorilor de trafic în condițiile în care decizia este luată de EUROCONTROL. "Pentru toți pasagerii care au bilete în momentul de față putem să spunem că există o singură diferență față de greva de avertisment în conformitate cu legislația națională și internațională. Nu stabilesc nici cei din sindicat, nici cei din ROMATSA, nici domnul ministru sau președintele României care vor fi zborurile afectate. Decizia se ia de la EUROCONTROL, de la Network manager și în mod cert astăzi să spună cineva care aeronavă va decola, dacă va decola este imposibil de precizat. Legea prevede că vor fi asigurate 33,3% din zborurile care erau programate, plus excepțiile pe care ne obligă legea să le asigurăm. Decizia vizavi de acest aspect o iau cei de la Network Manager. În esență, pentru pasageri, cred că toate companiile ar trebui să știe exact dacă decolează din timp. Acesta este motivul pentru care, pe legislație internațională, suntem obligați să anunțăm cu minimum 48 de ore înainte tocmai pentru ca toate companiile să știe în timp util și să-și poată anunța pasagerii despre ce este vorba", a menționat sindicalistul. Pe de altă parte, chiar dacă este posibil ca greva generală de marți să fie suspendată într-o oră sau două, conflictul colectiv de muncă nu se va închide, întrucât sunt alte 50 de revendicări ale salariaților ROMATSA care trebuie discutate. Ministerul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat luni că va trimite Corpul de control la Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA pentru o clarificare a tuturor aspectelor semnalate în presă în ultima perioadă. Potrivit ministrului de resort, ROMATSA nu este în pericol să intre în faliment și nici nu sunt probleme pe partea de siguranță aeronautică.