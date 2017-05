LOCAL: Cătălina Lupaşcu - Acum înţeleg de ce judeţele patronate de PSD rămân în sărăcie

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Nici în şedinţa de astăzi a Consiliului Municipal aleşii locali nu au reuşit să renunţe la patimile politice. Pornind de la solicitarea de prelungire a proiectului până la 30 august, Cosmin Andrei, viceprimar al municipiului, a spus că intenţiona să-şi ia concediu în acea lună, dar nu va mai putea, pentru că atunci va fi necesară o şedinţă extroardinară în care să se aprobe o nouă prelungire a lucrărilor la Parcul Cornişa. edilul a mai spus că va vota proiectul, însă are foarte multe întrebări. "Sunt îndreptăţite solicitările domnului consilier Tincu. Acest împrumut de 3 milioane de lei trecut în hotărâre nu este foarte clar explicat. Dacă am aprobat împrumutul iniţial de 12 milioane, de ce trebuie să mai aprobăm o dată aceste 3 milioane? Dacă aprobăm aceste 3, de ce nu s-a scris că sunt 3 din 12 milioane? Scrie undeva că este din împrumutul iniţial? Nu scrie. Ca nu mai fie aceste semne de întrebare, nu era bine să punem virgulă şi să trecem că cele 3 milioane sunt din împrumutul iniţial? Eu vreau să trag un semnal de alarmă asupra transparenţei pe acest proiect, dar ca să nu mai fie aceste discuţii, pentru toţi colegii care aprobă acest proiect, nu era mai bine să fie trecut negru pe alb şi foarte clar ce se întâmplă cu aceşti bani, dacă sunt devize estimative pentru lucrările care urmează să fie executate, ca să nu fie nici un semn de întrebare şi să votăm acest proiect fără discuţii?", a spus Cosmin Andrei. Edilul a adăugat că trebuia explicat foarte clar, pentru ca aleşii locali să nu ajungă la polemici.

Atitudinea social democraţilor a fost taxată de către consilierul liberal Cătălina Lupaşcu. „Mă uit la colegii mei din PSD care patru ani au gestionat acest proiect şi nu înţeleg ce li s-a întâmplat. Ceva la memoria de lungă durată s-a scurtcircuitat. Înţeleg că sunt multe probleme pe care dumnealor nu le cunosc. Cum aţi gestionat acest proiect patru ani, domnilor? Fiindcă patru ani, plus în campania electorală acum un an de zile eraţi gata să deschideţi Cornişa. Acum veniţi şi găsiţi tot felul de chichiţe şi aşa îmi explic şi eu de ce judeţele patronate de PSD rămân în sărăcie. Fiindcă dumneavoastră nu cunoaşteţi proiectele, deşi spuneţi că le implementaţi timp de patru ani de zile. Dumneavoastră vă opuneţi la orice s-ar pune pe ordinea de zi privitor la finalizarea acestui proiect. Înţeleg că nu l-aţi vrut de la început, dar nu pot să înţeleg cum nu ştiţi care sunt banii aprobaţi de noi în şedinţă pentru acest proiect. Nu înţeleg cum nu ştiţi de patru ani de zile care este procedura. Şi nu înţeleg de ce nu vă luaţi informaţii punctuale înainte de şedinţă. Un consilier pentru asta are timp şi pentru asta este plătit, să se informeze înainte de şedinţă. Ce mai dorim de la domnul primar, de la doamna Zăiceanu şi de la raportul de specialitate. Stimaţi colegi, readuce-ţi-vă aminte, patru ani de zile aţi gestionat acest proiect”, le-a spus consilierul liberal social democraţilor.

În cele din urmă, proiectul privind aprobarea prelungirii contractului de fnanţare pentru Parcul Cornişa a fost votat cu 19 voturi pentru. Social democraţii Mihai Tincu, Daniela Vicol, Silvia Diaconu şi Ady Petruşcă s-au abţinut de la vot.