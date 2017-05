LOCAL: Parcul Cornişa, motiv de scandal în CL

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Proiectul vizând aprobarea prelungirii contractului de finanţare a proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa" şi a cheltuielilor legate de acesta a iscat un adevărat scandal în Consiliul Municipal. Consilierul Mihai Tincu i-a cerut managerului de proiect, Adriana Zăiceanu, informaţii suplimentare vizând cererea de prelungire a finanţării.

„Mai mult decât ceea ce scrie în raportul de specialitate, care prezintă în limbaj non tehnic stadiul în care ne aflăm, nu am ce să vă spun şi faţă de ce v-am spus în şedinţa trecută. Ce pot să vă povestesc în fiecare şedinţă despre Cornişa? Acest contract de finanţare trebuie prelungit pentru ca să nu pierdem finanţarea europeană pe care am primit-o până în decembrie 2015. Proiectul este pe lista proiectelor nefuncţionale, aprobat de Autoritatea de Management prin hotărâre de guvern, devine funcţional în termen de cel mult trei luni, cu toate problemele care sunt. Constructorul are problemele lui, trebuie să verifice instalaţiile. Informaţii despre reţeaua de canalizare sunt trecute în raportul de specialitate. Am povestit şi despre controlul făcut de Inspectoratul în Construcţii. Deci am fost foarte transparentă, mai mult de atât ce să vă povestesc? Aşteptăm să se termine”, a spus Adriana Zăiceanu.

Intervenţia acesteia nu l-a mulţumit pe Mihai Tincu, alesul local arătând că se cer încă 3 milioane de lei pentru Cornişa.

„Din valoarea de 12 milioane lei, pe care am avut-o la hotărârea iniţială din legislativul trecut, când am aprobat cât sunt costurile suplimentare pe care trebuie să le suporte bugetul local, au mai rămas 3 milioane de lei. Tipicul hotărârii de CL care este precizat într-o instrucţiune a Autorităţii de Management spune că la fiecare prelungire trebuie să ne referim şi la valoarea rămasă. Am estimat că ar fi trei milioane de lei, asta nu înseamnă că vor fi 3 milioane, poată să fie un milion de lei”, a spus Adriana Zăiceanu.

A intervenit din nou în discuţii Mihai Tincu. „Domnul Flutur, până săptămâna asta, noi consilierii locali PSD eram trecuţi în toate ziarele că ne opunem acestui proiect. Astăzi, dumneavoastră, cu şefa de proiect veniţi şi cereţi încă două - trei luni, până la 30 august, în termen de constructor asta înseamnă primăvara viitoare. Cum aţi spus că poate trebuie 1 milion, poate trebuie 3 milioane lei, poate zece miliarde, 30 de miliarde, nu putem angaja Consiliul Local în discuţii din astea, că poate trebuie una, poate trebuie alta. În nici un caz nu putem angaja consilierii locali PSD. Noi vrem să terminăm treaba asta, dar s-o terminăm ca lumea, să fie funcţională. Acolo la ora actuală nici nu aveţi proprietatea integrală a pământului din zona Modern Calor, nu aveţi rezolvată intrarea de la Dedeman. Sunt o mulţime de probleme care nu sunt rezolvate şi eu nu pot fi de acord cu prezentarea asta pe repede înainte”, a mai precizat Mihai Tincu.

Cătălin Flutur a replicat că, uneori, chiar nu înţelege ce doreşte să spună Mihai Tincu. „Am pus 30 august după o discuţie foarte serioasă cu constructorii, cu proiectanţii. Puteam să punem noiembrie, decembrie. Noi mergem, cât de cât pe seriozitatea acestor domni, care ne-au promis că până pe 30 august vor finaliza şi vom purcede la procesul de recepţie a lucrărilor. Este absolut necesar să face această prelungire pentru că a fost un act adiţional până la 30 iunie şi nu s-a finalizat până atunci. Dacă cumva nu e gata până la 30 august, o să mai facem o prelungire, dar mergem pe o analiză făcută împreună cu constructorii şi proiectanţii de acolo. Nu este vorba de nicio sumă în plus, noi spunem doar ce ar însemna până la final să mai plătim constructorului. Este o chestie clară de procedură. Numai declaraţia dumneavoastră de astăzi, pare clar o opţiune a dumneavoastră de a nu finaliza Cornişa”, a explicat Cătălin Flutur.