« Alte stiri din categoria Ultima ora

Lenus -Teodora Moraru, Bogdan Horga si Alexandru Dobynciuc, sub bagheta regizorala a lui Vlad Cepoi, vor juca marti, 6 iunie premiera piesei "In largul marii", de polonezul Slawomir Mrozek. Asa cum insusi regizorul, alaturi de directorul Traian Apetrei, ne-au explicat in cadrul unei conferinte de presa, artistii au ales un text care abordeaza una dintre cele mai puternice arme de pe pamant: manipularea. "Este un text despre libertate, despre pericolele demogogiei. Un mesaj ce vorbeste foarte clar despre pericolele societatii actuale"- Vlad Cepoi. "Toate revolutiile, toate marile razboaie au inceput prin manipulare, prin aceasta creionare a adversarului. (...) Indemnul piesei este sa deschidem larg ochii pentru a intelege ce este in jurul nostru, altfel pierdem meciul."- directorul Traian Apetrei.