NAŢIONAL: Anghel Iordănescu audiat în dosarul alegerilor prezidenţiale din 2009

Anghel Iordănescu a spus miercuri în cadrul audierilor în Comisia parlamentară de anchetă pentru alegerile prezidențiale din 2009 că a participat la întâlnirea din 6 decembrie 2009 din casa lui Gabriel Oprea, dar a refuzat să răspundă la majoritatea întrebărilor adresate de către membrii comisiei. "Am participat în acea seară de 6 decembrie în casa domnului Oprea, fiind invitat de dânsul, dacă nu mă înșel cu o zi înainte sau chiar în dimineața respectivă. Erau mai multe persoane, din ce îmi amintesc eu m-am dus în jurul orelor 19,30 — 20,00 și am plecat în jurul orei 23,00. Din punctul meu de vedere, a fost o seară în care am urmărit dezbaterile de la televiziuni de știri, exit poll-urile, s-a discutat pe marginea alegerilor, era o seară importantă pentru noi pentru toți românii, alegerea președintelui țării înseamnă enorm de mult pentru orice cetățean al țării, și din acest punct de vedere eram curioși să aflăm care vor fi rezultatele finale. Mai pot să adaug că pe lângă comentariile legate de aceste rezultate s-a discutat și despre fotbal, unii dintre cei prezenți erau amatori de fotbal", a spus Iordănescu la audierile de la Comisia parlamentară de anchetă cu privire la alegerile prezidențiale din 2009. Întrebat dacă la întâlnire a fost prezentă și soția jurnalistului Dan Andronic, Iordănescu a spus că nu poate comenta mai mult. "Așa cum probabil știți, în luna aprilie am fost invitat la Parchetul General, s-a deschis o anchetă penală și, conform articolului 34 din Codul de procedură penală și articolului 285 din același cod, eu fiind un subiect procesual în această cauză penală, îmi este foarte greu să fac comentarii și să dau mai multe declarații decât cele pe care le-am făcut în spațiul public imediat după ieșirea de la Parchet. Având această calitate de martor în acest dosar penal nu aș vrea să obstrucționez ancheta și am să mă abțin de la comentarii pe care probabil că articolele pe care le-am menționat nu îmi dau dreptul să le fac. Vă rog pe dumneavoastră să cereți declarația mea de la Parchetul General și veți avea acolo toate informațiile pe care le-am dat și pentru care am și semnat. Mi-e greu să vă răspund direct la întrebarea dumneavoastră și vă rog să mă credeți că din punctul meu de vedere nu a fost absolut nimic ilegal, a fost o cină, unii dintre noi am mâncat, am băut și un pahar de vin și nimic mai mult", a menționat el. Iordănescu a arătat că s-a consultat cu avocatul său, iar acesta l-a sfătuit să nu dea mai multe declarații în cadrul comisiei.