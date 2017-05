NAŢIONAL: Perchezitii la o persoana bănuită de jefuirea unei bănci din sectorul 4

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Polițiștii bucureșteni au efectuat, miercuri, trei percheziții domiciliare în Capitală pentru depistarea bărbatului care la finalul săptămânii trecute, sub amenințarea unei arme, ar fi sustras de la o bancă din Sectorul 4 aproximativ 70.000 de lei. "Miercuri, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 au efectuat 3 percheziții domiciliare în București și au pus în aplicare 1 mandat de aducere, în vederea depistării bărbatului care la data de 25 mai, sub amenințarea unei arme, ar fi sustras dintr-o bancă din sectorul 4 suma de 69.000 lei", se precizează într-un comunicat al DGPMB transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, la percheziția efectuată la o locuință din Sectorul 4 a fost depistat bărbatul, în vârstă de 27 de ani, suspect de săvârșirea faptei și a fost găsită suma de bani, în valută, reclamată ca fiind sustrasă de către bancă, reprezentând un procent de aproximativ 70% din prejudiciu. "Din cercetările efectuate până în acest moment a reieșit faptul că bărbatul și-ar fi pregătit din timp activitatea infracțională, s-ar fi folosit de un autoturism pentru a-și asigura scăparea și imediat după săvârșirea infracțiunii și-ar fi achiziționat alte obiecte de vestimentație și un alt rucsac. Cu privire la arma folosită se fac cercetări în vederea identificării acesteia și stabilirii cu exactitate a tipului ei și a condițiilor legale de deținere", se arată în comunicat. Bărbatul urmează să fie condus la sediul Serviciului Investigații Criminale al Poliției Capitalei în vederea audierii și stabilirii cu exactitate a împrejurărilor săvârșirii faptei.