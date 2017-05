SPORT: Botoşaniul reprezentată de trei echipe la Cupa României de Minifotbal de la Cluj

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Trei dintre cele mai bune echipe ale Campionatului Judeţean de Minifotbal, Fabio Botoşani, Elegant Glob Botoşani şi Atletico Textila Botoşani, vor participa la încpeutul lunii iulie la Cluj la Cupa României la minifotbal, competiţie ce va fi organizată de Federaţia de Minifotbal din România.

„Sperăm la o comportare şi o clasare cât mai onorabilă. Se vor întâlni cele mai bune formaţii din ţară, va fi o adevărată sărbătoare a Minifotbalului. Deja am intrat în febra pregătirilor”, a declarat Octavian Faier, managerul general al celor de la Fabio.

Echipa acestuia are până la finalul acestei ediţii a Campionatului Judeţean de minifotbal, care a ajuns la etapa a XX-a din XXII, un traseu accesibil, având şanse de a termina sezonul pe locul 2, fiind greu de crezut că Atletico Textila mai poate pierde titlul în acest an. Fabio are un program avantajos având în vedere că echipele de pe locurile 1,3 şi 4 vor juca între pe acest final de sezon şi cu siguranţă se vor pierde multe puncte.

Componenţa echipei Fabio Botoşani este spectaculoasă, echipa având în componenţă jucători titraţi care evoluează în campionatul judeţean ca

Leonard „Mara” Orăşanu (TransDorTudora), Adrian Cososchi (CS Sănătatea Darabani) ,Vlad Dolhescu (ex-Luceafărul), Cezar Catană (ex-FC Botoşani, în prezent Avântul Albeşti), Alex „Maximus” Maxim (Avântul Albeşti) sau Andrei Braşoveanu (portar la echipa under 19 a FC Botoşani).

Iată clasamentul campionatului judeţean de minifotbal

1 Atletico Textila 17 15 1 1 70-12 46

2 Fabio Botoşani 19 13 2 4 96-39 41

3 Progresul Georom 17 12 2 3 77-46 38

4 Elegant Glob 17 11 3 3 90-46 36

5 Young Boys 18 10 5 3 72-40 35

6 Fire Team 17 7 3 7 44-52 24

7 ACS Unirea Curteşti 18 6 2 10 66-99 20

8 Valahia 16 6 1 9 50-67 19

9 Spartanii 18 5 0 13 47-88 15

10 Black Scorpions 18 4 1 13 41-76 13

11 Ireal 18 3 0 15 38-93 9

12 Grand Irish Pub Team 27 2 2 23 18-81 8