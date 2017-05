SPORT: Iftime şochează: Îi omor dacă dau meciul Pandurilor!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Valeriu Iftimie, finanţatorul FC Botoşani i-a amenințat pe jucători înaintea meciului cu Pandurii, cerându-le acestora să dea totul pentru a câştiga partida de duminică.

Oficialul FC Botoșani se teme de discuțiile care ar putea ieși după jocul cu gorjenii din ultima etapă a play-out-ului, care va avea loc, duminică de la ora 21:00, și le-a transmis acestora să dea totul pentru a câștiga.

„La meciul următor noi vom dori să câștigăm. Da la cât de prost am jucat... (n.r. contra Chiajnei, un meci care a născut polemici). M-a bătut Voluntariul, m-a bătut Chiajna. Vă dau cuvântul meu de onoare că am vorbit acum câteva ore cu băieţii și am avut un discurs în care le-am zis să joace corect toate meciurile. Mă doare dacă Botoșani intră în circuitul lucrurilor prost făcute. I-am zis și lui Leo treaba asta. I-am zis: ”Leo, dacă-mi spune cineva după meciul cu Pandurii că ne-am dat la o parte, vă omor. Este extraordinar de important ca FC Botoșani să nu intre în așa ceva. Nu poți să vii la meciul acesta ca la o distracție. Uneori, simt că sunt oameni în fața mea care parcă nu recepţionează ce trebuie. Noi o să jucăm la victorie, dar cei de acolo vin cu altă ambiție, vin disperați; ai mei sunt relaxați. Dacă nu bat nici Pandurii, înseamnă că trebuie să merg în liga a doua”, a declarat Valeriu Iftimie la Digi Sport.

În acest moment, Pandurii se luptă pentru salvarea de la retrogradare, în timp ce FC Botoșani este lipsită de orice griji. Gorjenii sunt în luptă directă cu Chiajna și Timișoara, având un punct peste cele două.