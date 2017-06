LOCAL: Adriana Zăiceanu - În primărie nu s-a răsturnat căruţa cu proşti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Botoşănenii vor intra în Parcul Cornişa pe la Dedeman. Accesul secundar, cel prin zona Modern Calor, va rămâne doar pentru maşinile de intervenţie. Anunţul a fost făcut de Adriana Zăiceanu, administrator public şi managerul proiectului, în ultima şedinţa de Consiliu Municipal. Oficialul a făcut aceste precizări după ce consilierul PSD Mihai Tincu a spus că municipalitatea nu este proprietară a terenului de la accesul secundar.

„Iniţial, în proiectul pe care l-am licitat, acel drum avea o lăţime de şapte metri, în ideea în care se cumpăra o bucată de teren de la nişte privaţi. Am încercat să cumpărăm acel teren de la privaţi, numai că privatul când aude că este vorba de primărie, spune că poate scoate foarte mulţi bani şi aici nu s-a răsturnat căruţa cu proşti. Am avut raport de evaluare, nu ne-am înţeles cu proprietarul şi am spus nu dăm niciodată atâţia bani cât cere proprietarul pentru că nu vrem să răspundem şi să dăm cu subsemnatul”, a explicat Adriana Zăiceanu.