LOCAL: Doua amenzi pe ora, ora de ora, timp de o saptamana!

Raziile si controalele politistilor efectuate in ultima saptamana au lasat gauri adanci in bugetele botosanenilor prinsi in ofsaid de catre acestia. In decurs de doar sapte zile, politistii botosaneni ai dat 345 de amenzi in valoare totala de 169.000 de lei pentru toate categoriile de infractiuni. Este una din cele mai de anvergura actiuni, atat ca numar de amenzi, cat si ca valoare cumulata.