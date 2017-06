LOCAL: Un an de la tragedia aviatica in care au murit doi botosaneni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Azi se implineste un an de la tragedia aviatica din Republica Moldova, cand elicopterul SMURD stationat la Iasi, s-a prabusit, omorand toti ocupantii de la bord.

Aparatul de zbor, care deservea toate judetele din Moldova, plus Republica Modoca, se afla intr-o misiune in tara vecina.

Cele 4 persoane aflate la bord - pilotul, copilotul, medicul si un asistent - au murit. Aparatul de zbor a luat foc la impactul cu solul, iar trupurile a trei dintre victime au fost gasite carbonizate. Salvatorii facusera mai multe transporturi ca sa-i ajute pe medicii moldoveni si se pregateau sa preia un nou pacient. Ploua torential si era ceata, iar pilotul ar fi incercat sa aterizeze de urgenta, povestesc martorii.

Echipajul SMURD plecase in cursa de pe stadionul din Chisinau sa preia din Cahul un american de 64 de ani cu accident vascular, ce trebuia adus de urgenta la spitalul din Chisinau. In Raionul Cantemir insa, in apropierea localitatii Haragis, aparatul de zbor a disparut de pe radar. Se prabusise in padure. Printre copaci, elicopterul s-a facut bucati.

Pilotul Doru Gavril si asistenul Gabriel Sandu, parte a echipajului din acea zi tragca, erau din Botosani.

Dumnezeu sa-i ierte!