SPORT: Cornel Şfaiţer: Îi mulţumesc pentru tot lui Leo!

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a ţinut să-I mulţumească lui Grozavu pentru ce a făcut la Botoşani.

“Vreau să-i mulţumesc şi eu lui Leo. Am trecut de zece ani de colaborare. Am început în 2007. Sunt patru ani în Liga I, unde am reuşit lucruri extraordinare, patru ani în care nu ne-am chinuit, nu am fost echipa care să avem emoţii la retrogradare. Am promovat jucători, un Ngadeu care a câştigat campionatul în Cehia, Cabrera, Martinus. Un Moruţan, mai nou. Suntem o echipă respectată de toţi adversarii, am reuşit victorii cu toate echipele din Liga I, mai puţin cu Steaua”, a afirmat Cornel Şfaiţer.