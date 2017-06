SPORT: Leo: Mai bine să fiu regretat decât să fiu hulit!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Leo Grozavu, a declarat astăzi că a ales de comun acord cu conducerea să pună punct colaborării deoarece a simţit nevoia unei vacanţe.

„Suntem la momentul unui adio, ultima etapă din campionat. Vreau să mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine, conducători, finanţatori, oameni din staff-ul administrativ, colegi, jucătorilor, suporterilor adverăraţi care indiferent de condiţiile meteo sau rezultate, au fost alături. Se încheie un capitol, sunt patru ani terminaţi la Botoşani. Sunt mândru că am reuşit să duc patru ani fotbalul la prima ligă. Nu de fiecare dată aşa cum mi-am dorit. Mă încearcă un sentiment de regret dar am simţit că e nevoie de o pauză, de o altă provocare. Mai bine să fiu regretat decât să fiu hulit. Am acumulat multă oboseală în ultimul an şi am hotărât că e nevoie de altceva. Am simţit că e nevoie să spun stop. În viaţă, trebuie să ştii când să spui stop. Nu am vreun contact imediat. Îmi doresc să mă liniştesc puţin, vreau să fiu mai aproape de familie, să mă reîncarc. Am o relaţie de prietenie extraordinară cu oamenii din conducerea FC Botoşani, vom rămâne în contact, vom discuta”, a declarat Leo Grozavu.