SPORT: Leo: Nu-mi va fi uşor să-i motivez pe băieţi!

leo Grozavu a declarat că nu-i va fi uşor să-şi motiveze elevii pentru acest meci.

„Nu e uşor. V-am spus că de atunci de când am câştigat la Tg. Mureş ei sunt cu gândul la vacanţă. Poate e şi vina mea pentru că le-am spus că au realizat unul dintre obiective, acela de a fi şi la anul în Liga I. Nu trebuia să le spun acest lucru. Dacă analizăm puţin, în general Botoşaniul a jucat mult mai bine sub presiune decât atunci când a fost relaxată. De fiecare dată când am fost cu sabia deasupra capului, am găsit resurse nebănuite şi ne-am mobilizat fantastic”, a declarat Grozavu.