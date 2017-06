SPORT: "Botoşăneanul" Hadnagy ar putea fi coleg cu Sânmărtean

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Sepsi Sfântu Gheorghe a promovat, fără emoții, în Liga 1 și s-a alăturat grupărilor surprinzătoare care au făcut pasul, în ultimii ani, spre primul eșalon. Patronatul echipei din Covasna are ambiții mari pentru sezonul viitor, unul care se vrea a nu fi doar unul de prezență la masa bogaților. Dioszegi Laszlo are mai multe probleme de rezolvat, într-un timp foarte scurt, cum ar fi cea legată de stadionul pe care va evolua echipa, dar omul de afaceri lucrează deja și la lot, unul care trebuie mult îmbunătățit. Astfel, finanțatorul celor de la Sepsi își dorește un mijlocaș de valoare, astfel că a nominalizat două nume extrem de puternice din fotbalul românesc. ”M-am gândit la Sânmărtean sau la Cernat pentru linia de mijloc, în sezonul următor”, a postat Laszlo, pe contul său oficial de pe social-media. Florin Cernat are 37 de ani și mai este legat prin contract de FC Voluntari până în vara lui 2018, astfel că va fi cam greu de luat de către cei de la Sepsi. În schimb, Lucian Sânmărtean, tot 37 de ani, va deveni liber de contract în această vară. Mijlocașului îi va expira înțelegerea cu Al Taawon la finalul lunii iunie, iar cei de acolo nu i-au propus încă prelungirea. Totuși, ”magicianul” nu se gândește încă să renunțe la fotbal și consideră că încă mai poate evolua. Sânmărtean a evoluat în prima jumătate a anului 2017 în Arabia Saudită, la Al Taawon, unde a fost adus de Costel Gâlcă. În prima partea a sezonului, mijlocașul a jucat pentru Pandurii. Fostul jucător al echipei finanțate de Gigi Becali speră să mai prindă un contract afară, dar nu exclude nici varianta campionatului intern. ”Deocamdată, pauză. Vin după o perioadă în care am nevoie de puțină vacanță și după o să văd ce mai intervine, ce mai vine, dacă mai vine ceva. Nu am discutat cu cei de acolo despre prelungirea contractului, care expiră la sfârșitul lui iunie. Eu sunt dispus să discut cu oricine”, a spus Sânmărtean pentru Digi Sport.