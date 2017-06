SPORT: Andrei Patache: Vrem cele trei puncte cu Pandurii!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fundaşul dreapta Andrei Patache spune că jucătorii botoşăneni îşi doresc la ultima reprezentaţie în faşa publicului local să le facă cadou victoria.

“E ultimul meci din acest sezon şi sper să facem să câştigăm cele trei puncte. Ar fi frumos pentru că jucăm în faţa suporterilor. Se vorbeşte numai că am făcut blat şi că vrem să-i batem pe Pandurii. Noi vrem să batem pe toată lumea. Nu pot să mă dau la o parte. Tot vedem calcule, că a odihnit jucătorii ca să prindem… Ce loc să prindem? Noi suntem matematic pe locul 10. Noi am dominat cam toate meciurile. Am avut ocazii mai multe, posesie mai bună. Am avut şi ghinion, la unele meciuri ne-au ciupit arbitrii, puţin sau puţin mai mult. La Chiajna, nu a spus nimeni că un arbitru de Europa League nu a văzut două penalty-uri”, a declarat Andrei Patache.

Partida FC Botoşani- Pandurii Tg. Jiu, meci contând pentru ultima etapă a play-out-ului LigiiI va avea loc duminică de la ora 21:00 pe stadionul „Municipal”.