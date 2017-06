SPORT: Concurs european de judo la Bucureşti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

România va participa cu 52 de sportivi, 34 la masculin și 18 la feminin, la Openul European de judo de la București, care va fi găzduit de Sala Polivalentă ’’Ioan Kunst-Ghermănescu’’, sâmbătă și duminică. Cei mai cunoscuți reprezentanți la masculin vor fi Remus Lazea (cat. 66 kg), Robert Florian Papp (cat. 73 kg), Marcel Cercea (cat. 73 kg), Vlad Vișan (81 kg), Cristian Bodîrlău (cat. 90 kg), Valentin Radu (100 kg), Daniel Natea (+100 kg), Mircea Croitoru (+100 kg) etc. La feminin vor concura pentru România, printre altele, Violeta Dumitru, Monica Ungureanu, Alexandra Pop (toate la cat. 48 kg), Roxana Ioancă (52 kg) etc. Andreea Chițu ratează participarea din cauza unei accidentări, în timp ce Loredana Ohâi și Adelina Ștefania Dobre sunt în recuperare după accidentări mai vechi. Concursul începe sâmbătă 3 iunie, de la ora 10,00, cu meciurile preliminare de la categoriile 48 kg, 52 kg, 57 kg și 63 kg la feminin și 60 kg, 66 kg și 73 kg, la masculin. La ora 16,30 are loc festivitatea de deschidere, iar începând cu ora 17,00 se desfășoară finalele. Duminică 4 iunie au loc meciurile de la categoriile mari. De la ora 10,00 întâlnirile preliminare, iar finalele de la ora 16,00. La competiție vor participa 376 de judoka din 29 de țări, 244 la masculin și 132 la feminin.