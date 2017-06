INTERNAŢIONAL: Klaus Iohannis a primit în cadrul Forumului Global American Jewish Committee distincţia Light Unto the Nations

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Președintele Klaus Iohannis a primit, marți, din partea Forumului Global American Jewish Committee (AJC), distincția ’Light Unto the Nations’, cea mai înaltă distincție a organizației, care se decernează unor șefi de stat sau de guvern în semn de recunoaștere pentru impactul internațional important în domeniul păcii, securității, democrației, promovării valorilor umane. Allan Reich, membru al Consiliului Executiv al AJC, a subliniat, în prezentarea făcută președintelui Iohannis, că distincția îi este acordată pentru sprijinul statului de drept. "La începutul anului, în timp ce sute de mii de oameni mărșăluiau prin București pentru a protesta față de eforturile discutabile ale Guvernului de a împiedica lupta împotriva corupției, președintele României Klaus Iohannis a stat de partea corectă a istoriei, sprijinind transparența, statul de drept și libertatea", a precizat Allan Reich. În alocuțiunea susținută în fața participanților la Forum, șeful statului a anunțat că acceptă distincția pentru poporul român ca o recunoaștere a credinței în democrație. ’’Accept prestigioasa distincție ’Light Unto the Nations’ nu pentru mine, ci pentru țara mea și pentru poporul român. Credința lor în democrație și în statul de drept este recunoscută prin această distincție și care ne-a adus, ca popor, acolo unde suntem astăzi. Ca o țară ce a fost odată prinsă în întunericul dictaturii comuniste, am parcurs o cale lungă. Am înfruntat și am trecut peste multe obstacole în procesul construirii unei democrații solide, bazată pe stat de drept, economie de piață și societate deschisă’’, a declarat președintele Klaus Iohannis, la Forumul Global al American Jewish Committee. Șeful statului a subliniat faptul că, în unele momente, prin sacrificiile poporului român, țara noastră și-a câștigat locul de drept între națiunile ce prețuiesc, protejează și promovează principiile democrației. ’’Această distincție specială mă face să îmi asum un angajament adițional, de a-mi pune toată forța, ca președinte al României, în spatele apărării democrației și statului de drept pentru țara mea, pentru regiune și la nivel global’’, a mai spus Iohannis. Acesta a mai vorbit și despre viziunea sa a unei Românii puternice, moderne și stabile, dezvoltată prin proiecte semnificative și despre necesitate întemeierii unei mentalități bazate pe normalitate, consens democratic și responsabilitate. "Trebuie să construim împreună un proiect sustenabil al unei națiuni determinate să își atingă întregul potențial. În acest scop, întărirea statului de drept și salvgardarea independenței justiției sunt, pentru mine, priorități de top. Lupta împotriva corupției notează un progres bun, dar trebuie să continuăm. Este promisiunea mea personală să o sprijin în continuare cu și mai mare intensitate și hotărâre. Nu există nicio altă cale înainte", a adăugat el. La eveniment au mai fost prezenți soția președintelui, Carmen Iohannis, ambasadorul României în SUA, George Maior, directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, și consilierul prezidențial Bogdan Aurescu. Președintele Klaus Iohannis efectuează, în perioada 4 — 9 iunie, o vizită în Statele Unite ale Americii, elementul central fiind întrevederea oficială cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Șeful statului român participă, marți, în calitate de invitat de onoare, la Forumul Global al prestigioasei organizații American Jewish Committee (AJC), care are peste 110 ani de existență. "Light Unto the Nations" a mai fost acordată unor lideri marcanți, cum ar fi cancelarul german Angela Merkel, fostul președintele Franței Nicolas Sarkozy, președintele SUA Bill Clinton, precum și altor șefi de stat din Europa și America Latină.