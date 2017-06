LOCAL: Şoferi băuţi pe şosele. Unul a ajuns cu maşina în gard

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ploaie de şoferi băuţi pe drumurile din judeţ. Duminică, în jurul orei 16.10, C.L. de 37 de ani, din comuna Havârna, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal DC 1D, pe raza comunei, pe fondul neadaptării vitezei într-o curbă la dreapta, pierde controlul asupra direcţiei de mers, părăsește partea carosabilă pe sensul opus şi se izbeşte într-un gard al unei locuinţe. În urma accidentului, conducătorul auto a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul municipal Dorohoi, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, valoarea indicată fiind de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Tot duminică, C.M. de 43 de ani, din comuna Stăuceni, a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea un autoturism pe un drum sătesc din localitatea Tocileni, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, verificarea cu etilotestul indicând o concentraţie de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. După numai câteva ore, G.C. de 40 de ani, din municipiul Botoşani, a fost depistat pe strada 1 Decembrie din municipiul Dorohoi, în timp ce conducea un autoturism. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea indicată fiind de 0,76mg/l alcool pur în aerul expirat. Seria a continuat ieri la Flămânzi, când poliţiştii au oprit în trafic, pe drumul judeţean D.J.282 B, un autoturism condus de P.P. de 31 de ani, din comuna Frumuşica. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea indicată fiind de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. În toate cazurile au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.