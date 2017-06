« Alte stiri din categoria Ultima ora

Zece proiecte de afacere in Botosani au fost prezentate astazi la Colegiul National "Mihai Eminescu" in cadrul unui concurs de antreprenoriat. Elevi de clasa X-a s-au intrecut, sub coordonarea profesoarei Loredana Botezatu, in maiestria de a concepe un plan de afaceri. Tinerii au depistat zone prielnice pentru a face bani frumosi in domenii precum service auto, fabricarea laptelui, studio media, after-school, locuri de joaca si inchirieri masini electrice. Au fost evaluati de antreprenori adevarati iar premiile constau in bani la fel de adevarati.