LOCAL: Moarte cumplita la 17 ani

Un tanar de 17 ani, din localitatea Panaitoaia, a murit inecat ieri seara, chiar sub ochii disperati ai rudelor. Baiatul a plecat ieri impreuna cu unghiul si matusa sa la pescuit pe malul raului Volovat, iar spre seara, din cauza caldurii de afara, acesta s-a decis sa intre un pic in apa pentru a se racori. La un moment dat insa, trupul tanarului a fost tras de un curent mai puternic, acesta disparand sub apa. Alertate, rudele au inceput sa strige dupa ajutor, sunand si la serviciul de urgenta 112. Desi copilul a fost scos la mal in scurt timp, de localnici, eforturile cadrelor medicale ajunse la fata locului au fost fara succes, fiind declarat decesul.