NAŢIONAL: Companiile de asigurări au crescut preţul poliţelor RCA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Preţurile poliţelor RCA pentru jumătate de an au crescut în ultimele luni. O breşa pe care au găsit-o companiile de asigurări le-a permis să jongleze cu tarifele. Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat tarife de referinţă doar pentru asigurările obligatorii emise pe un an, aşa că cele pe 6 luni au fost imediat ajustate de companii. O altă anomalie este că unele companii încă percep aceleaşi preţuri pentru asigurările pe jumătate de an, dar şi pentru un an întreg. Specialiştii din domeniul asigurărilor spun că principalii jucători de pe piaţă aşteaptă publicarea legii RCA în Monitorul Oficial, dar şi elaborarea normelor. Nu este exclus ca din toamnă tarifele să crească din nou.