INTERNAŢIONAL: Klaus Iohannis la Casa Albă

Preşedintele Iohannis se întâlneşte, vineri, cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, Klaus Iohannis fiind primul lider din Europa de Est care este primit de noul preşedinte american. Şeful statului român se află de mai multe zile în vizită în SUA, el întâlnindu-se deja cu şeful CIA şi cu congresmani americani, iar întrevederea cu Trump va fi precedată de întâlnirea cu secretarul de Stat Rex Tillerson. Klaus Iohannis va fi primit la Casa Albă de către Donald Trump la ora locală 14.00 (21.00, ora României). După ce va semna în Cartea de Onoare, preşedintele român va avea convorbiri tete-à-tête cu Trump timp de zece minute. Ulterior, vor începe convorbirile oficiale care vor dura până la ora 15.05. Iohannis va susţine declaraţii de presă pe tema întâlnirii la ambasada română de la Washington. Întâlnirea cu Trump va fi precedată de o întrevedere cu şeful diplomaţiei americane, secretarul de Stat Rex Tillerson, întâlnire ce va avea loc la ora locală 12.40, la sediul Departamentului de Stat. Convorbirile dintre Trump şi Iohannis reprezintă finalul unei vizite prelungite a şefului statului român în Statele Unite ale Americii. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, la Washington, că întâlnirea pe care o va avea vineri cu preşedintele SUA, Donald Trump, este ”extrem, extrem de importantă” şi că, pe bună dreptate, lumea are aşteptări mari, şeful statului român exprimându-şi încrederea că întrevederea ca decurge foarte bine. ”Este o întâlnire extrem, extrem de importantă şi, pe bună dreptate, lumea are aşteptări mari. Eu îmi doresc foarte mult să avem un prim contact foarte bun cu preşedintele Trump. Vreau să îl conving ca împreună să facem parteneriatul mai solid, mai profund”, le-a declarat Klaus Iohannis jurnaliştilor. Din agenda discuţiilor, preşedintele a menţionat problemele de securitate pe flancul estic şi probleme economice. ”Avem nevoie în continuare de investitori americani”, a spus Iohannis, precizând că va discuta cu preşedintele SUA şi multe alte lucruri care sunt cu siguranţă pe agendele lor. Întrebat cum crede că va decurge întâlnirea cu Trump, preşedintele Iohannis a răspuns: ”Cu siguranţă, va decurge foarte bine şi sunt convins că vom reuşi să abordăm punctele importante de pe agendele noastre”. Vizita preşedintelui Klaus Iohannis în SUA a fost anunţată joi noapte. "Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, va efectua în perioada 4-9 iunie a.c. o vizită în Statele Unite ale Americii. Elementul central al acestei vizite este constituit de întrevederea oficială a Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, cu Preşedintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald J. Trump, în data de 9 iunie a.c", anunţa un comunicat al Preşedinţiei, care preciza că întrevederea "va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare şi extindere a Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite, pe toate palierele relevante, inclusiv în contextul în care în acest an se împlinesc 20 de ani de la lansarea acestuia". Preşedintele Klaus Iohannis a primit, luni seara, la Washington, distincţia Light Unto the Nations, oferită de Comitetul Evreiesc American, în semn de recunoaştere pentru impactul internaţional important în domeniul păcii, securităţii, democraţiei, promovării valorilor umane. A fost primul eveniment la care şeful statului participă în cadrul vizitei sale în SUA. "American Jewish Committee a evidenţiat, în decizia de acordare a distincţiei, faptul că a hotărât onorarea Preşedintelui Klaus Iohannis pentru acţiunea sa de «lider dedicat întăririi democraţiei şi a statului de drept în România, (…) pentru eforturile sale de a combate anti-semitismul şi pentru a aprofunda legăturile dintre România şi SUA, precum şi între România şi Israel». Acordarea acestei distincţii a mai avut în vedere rolul ţării noastre în cadrul Uniunii Europene şi al dialogului transatlantic, în menţinerea securităţii regionale şi globale, dar şi realizările recent încheiatei preşedinţii-în-exerciţiu române a Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA)", informa Preşedinţia. Distincţia a fost prezentată, cu ocazia unui moment special, în cadrul Forumului Global, World Leaders Plenary. La Forumul Global, care s-a desfăşurat în perioada 4-6 iunie a.c., au luat parte peste 2.500 de participanţi din 70 de ţări. „Light Unto the Nations” a mai fost acordată unor lideri marcanţi, cum ar fi Cancelarul german Angela Merkel, Preşedintele Franţei Nicolas Sarkozy, Preşedintele Statelor Unite ale Americii Bill Clinton, precum şi altor şefi de stat din Europa şi America Latină. În a doua zi a vizitei sale în Statele Unite ale Americii, Iohannis s-a întâlnit cu directorul CIA, Mike Pompeo, şefului statului român arătând că "România este un partener valoros pentru partea americană, în special datorită expertizei din regiunea Mării Negre, Balcanii de Vest şi vecinătatea estică, inclusiv în ceea ce priveşte ameninţările hibride de pe Flancul Estic al NATO". Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la întrevederea cu conducerea CIA preşedintele Iohannis a transmis "aprecierea pentru excelenta şi complexa colaborare dintre CIA şi partenerii de intelligence din România, bazată pe încredere, deschidere şi sprijin reciproc în arii de expertiză specifice, aspect ce întăreşte şi mai mult Parteneriatul Strategic dintre cele două ţări". "Preşedintele României a asigurat că ţara noastră înţelege ca, inclusiv prin servicii de intelligence, să acţioneze ca un furnizor de securitate, pentru a contribui la eforturile internaţionale pe linie de securitate. La rândul său, conducerea CIA a evidenţiat aprecierea pentru nivelul excelent al cooperării cu partenerii de intelligence din România, care se regăsesc în topul serviciilor de informaţii din Europa cu care are relaţii agenţia americană, din punct de vedere al nivelului de încredere şi al consistenţei activităţii derulate. Preşedintele Klaus Iohannis şi directorul Mike Pompeo au avut, cu acest prilej, şi un schimb de vederi pe teme politico-securitare de actualitate: combaterea terorismului (cu accent pe eradicarea Daesh în Siria/Irak), ameninţarea balistică/nucleară nord-coreeană, solidaritatea transatlantică, precum şi stabilizarea Afganistanului", transmitea Administraţia Prezidenţială. De asemenea, în a doua zi a vizitei sale în SUA, Iohannis, a depus o coroană de flori la Monumentul Soldatului Necunoscut de la Cimitirul Naţional Arlington. "Depunerea coroanei de către preşedintele României în cadrul unei ceremonii solemne a reprezentat un omagiu adus memoriei şi eroismului personalului militar american angajat în susţinerea, cu preţul vieţii, a păcii, libertăţii şi democraţiei în Europa şi în întreaga lume şi a marcat recunoaşterea sacrificiului suprem al generaţiilor de militari americani căzuţi pe fronturile din cele două războaie mondiale şi din alte conflicte", informa Administraţia Prezidenţială. Klaus Iohannis a susţinut, miercuri, o alocuţiune la dezbaterea ”Relevanţa Parteneriatului Strategic România-SUA în actualul context internaţional şi de securitate”, organizată de Heritage Foundation la Washington, în care a afirmat că nu există pentru ţările europene alternativă la NATO, această fiind cea mai de succes alianţă militară din istorie. Referindu-se la Rusia, care "încearcă să îşi creeze propria sferă de influenţă prin forţă", Iohannis a spus că este nevoie de dialog, dar "bazat pe o puternică descurajare". ”România a susţinut o cooperare strânsă NATO-UE, pe baza complementarităţii. Nu există alternativă la cea mai puternică şi de succes alianţă din istorie. UE poate contribui semnificativ construirea de capabilităţi sprijinind cercetarea şi dezvoltarea în zone precum securitatea cibernetică şi energetică. O angajare mai substanţială a aliaţilor europeni în apărarea comună nu trebuie să ducă la slăbirea legăturii transatlantice”, a declarat Klaus Iohannis. El a dat asigurări că România va contribui la dezvoltarea relaţiei transatlantice pe care o consideră ”pilonul central pentru stabilitatea întregului sistem internaţional”. Preşedintele a subliniat că NATO are de înfruntat provocări în sudul şi estul Alianţei care trebuie rezolvate într-o manieră coordonată şi coerentă. ”În est, Rusia încearcă să îşi creeze propria sferă de influenţă prin forţă, prin invadarea Georgiei, anexarea ilegală a Crimeii şi militarizarea sa puternică, agresiunea în Ucraina de est, manevre militare la graniţele NATO şi influenţă malignă din Balcani până în Europa de Vest. În acest context, avem nevoie de dialog cu Rusia, dar bazat pe o puternică descurajare”, a spus şeful statului, adăugând că acest lucru necesită nu doar unitate în interiorul Uniunii Europene, cât şi în relaţia dintre SUA şi UE. Totodată, preşedintele a evocat faptul că România şi Statele Unite, după 20 de ani de parteneriat strategic, au avut şi au în continuare o viziune comună în ce priveşte problemele majore de securitate internaţională. ”Ca un aliat de încredere, România îşi face treaba. În acest an ne-am îndeplinit obiectivul (...) asumat sub auspiciile NATO, de a aloca 2% din PIB pentru cheltuielile de apărare. Acest lucru ne face primul aliat pentru a atinge această ţintă în actualul mandat al Administraţiei SUA şi al celui de-al 6-lea membru NATO care o face. Sunt fericit să menţionez că aceasta a fost una dintre priorităţile de pe agenda mea, când am preluat funcţia. Şi a fost adoptată cu un sprijin politic unanim. Scopul nostru este de a menţine nivelul minim de 2% pentru cel puţin un deceniu. Aceasta va permite României să continue programe majore de achiziţie, extinzând potenţialul cooperării pe termen lung şi cu industria de apărare din SUA”, a afirmat Klaus Iohannis. Joi, Iohannis s-a întâlnit cu o serie de membri ai Congresului american, pe opt dintre ei decorându-i cu Ordinul ”Steaua României” în grad de Comandor pentru meritele lor deosebite în consolidarea relaţiilor româno-americane.