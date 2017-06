NAŢIONAL: Alegeri locale parţiale pentru primari în 49 de localitaţi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În 49 de unități administrativ-teritoriale din 32 de județe vor avea loc duminică, 11 iunie, alegeri locale parțiale pentru funcția de primar. Campania electorală pentru acest scrutin parțial a început pe 27 mai, respectiv cu 15 zile înainte de data alegerilor, și se încheie sâmbătă la ora 7.00. * ALBA Peste 1.700 de alegători sunt așteptați duminică la urne în comuna Horea, unde sunt organizate alegeri pentru un nou primar, după ce fostul edil, liberalul Corneliu Olar, a obținut un mandat de parlamentar. Potrivit informațiilor postate pe site-ul Instituției Prefectului județul Alba, numărul total al cetățenilor cu drept de vot din Horea la aceste alegeri este de 1.702. Ei sunt așteptați să voteze în cele șase secții amenajate în satele Horea, Trifești, Giurgiuț, Mătișești, Pătrăușești și Preluca. Cel mai mare număr de alegători, respectiv 632, sunt așteptați la urne la secția nr. 270, din Horea, iar cei mai puțini, 63, la secția nr. 275, din Preluca. Ei au de ales între trei candidați, respectiv al PNL, PSD și al PMP. Funcția de primar al comunei Horea a rămas vacantă după ce Corneliu Olar a devenit deputat la sfârșitul anului trecut. Olar a mai fost parlamentar între 2008 și 2012. Anterior anului 2008, el a fost primar în Horea timp de patru mandate. * BRAȘOV Un număr de trei candidați au rămas în cursa pentru fotoliul de primar al orașului Râșnov, singura localitate din județul Brașov unde se vor desfășura, duminică, alegeri parțiale. Cei trei candidați sunt: Daniel Nicolae Diaconu (PER), Liviu Cătălin Butnariu (PNL), actualul viceprimar al orașului, și independentul Marius Lungu. Pentru susținerea lui Daniel Nicolae Diaconu, PSD a ales să facă, la începutul lunii mai, o alianță la nivel local formată din PSD, ALDE, PER și Mișcarea Social Liberală (MSL), intitulată Alianța Râșnovul Tău (ART). Reprezentantul Autorității Electorale Permanente (AEP) Brașov, Claudiu Petra, a precizat că, la nivelul orașului, au fost înființate 10 secții de votare. "În cursul zilei de miercuri a avut loc tragerea la sorți a președinților și locțiitorilor acestora pentru secțiile de votare și s-a făcut și instruirea lor. De asemenea, au fost completate birourile secțiilor de votare cu reprezentanții partidelor politice. Și operatorii pentru secții de votare au fost instruiți și sunt pregătiți pentru procesul electoral de duminică", a precizat Petra. Lista de votanți ai orașului Râșnov cuprinde un număr de 14.600 de persoane, a mai precizat reprezentantul AEP. Orașul Râșnov a rămas fără primar după alegerile din luna iunie 2016, când Adrian Veștea, câștigătorul fotoliului de edil, a optat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Brașov. * HUNEDOARA Locuitorii municipiului Lupeni și cei din comuna Sălașu de Sus sunt așteptați duminică la urne pentru a-și alege noii primari, posturile fiind declarate vacante după ce foștii edili au ajuns parlamentari. Astfel, fostul primar al municipiului Lupeni, Cristian Resmeriță (PSD), a fost ales senator, iar fostul primar din Sălașu de Sus, Sorin Marica (PSD), a câștigat un mandat de deputat la alegerile parlamentare din 2016. La alegerile parțiale de duminică, în municipiul Lupeni au fost organizate 18 secții de votare, la care își vor putea manifesta opțiunile 22.471 de locuitori cu drept de vot, potrivit datelor postate pe site-ul Prefecturii Hunedoara. Cetățenii vor putea alege pe unul dintre cei șase candidați înscriși în cursa electorală: Ioan Cristian Roșu (PNL), Emil Tărcan (USR), Constantin Aurică Brândușe (ALDE), Lucian Marius Resmeriță (PSD), Călin Radu Napău Stoica (PRM) și Cristina Viorica Ciucu (independent). În comuna Sălașu de Sus, au fost organizate 10 secții de votare pentru cei 1.997 de locuitori cu drept de vot. Ei vor putea alege pe unul dintre cei trei candidați înscriși pe buletinele de vot: Ion Tirea (PNL), Virgil Valer Haitău (ALDE) și Ioan Vlad (PSD). * SĂLAJ Puțin peste 1.000 de persoane sunt așteptate duminică, la urne, în comuna Fildu de Jos, pentru a-și alege primarul, dintre cei patru candidați, din partea PSD, PNL, ALDE și respectiv PMP, care s-au înscris în competiția electorală. Cei patru candidați înscriși pe buletinele de vot sunt: Nicolae Marin Albert (PSD), Florin Daniel Răcășan (PNL), Mircea Ioan Bălaș (ALDE) și Viorel Antal (PMP). Reprezentantul PMP este fostul viceprimar PSD Viorel Antal, care a trecut la partidul condus de Traian Băsescu după ce social-democrații au ales altă persoană pentru a candida la funcția de primar, pe Nicolae Marin Albert. Potrivit datelor făcute publice de Autoritatea Electorală Permanentă, pe listele de alegători din comună de regăsesc 1.062 persoane, fiind organizate patru secții de votare, câte una în fiecare localitate aparținătoare. Secțiile de votare sunt organizate la școlile primare din Fildu de Jos și Tetișu, respectiv căminele culturale din Fildu de Mijloc și Fildu de Sus * CARAȘ-SEVERIN Trei candidați se vor lupta, duminică, pentru a obține funcția de primar al comunei Lăpușnicu Mare, unde vor avea loc alegeri locale parțiale, după ce fostul primar, Ion Lala, și-a depus demisia în urmă cu aproape patru luni, din motive de sănătate. Cei trei candidați sunt Mihaela Drăgilă, din partea PNL, Nicolae Popistaș, din partea PSD, și Andrei Deleanu, din partea PMP. În comuna Lăpușnicu Mare sunt așteptați la urne 1.410 alegători, pentru care au fost create două secții de vot, la Lăpușnicu Mare și la Moceriș. * BISTRIȚA-NĂSĂUD Locuitorii comunei Șieu din județul Bistrița-Năsăud sunt chemați duminică la urne pentru a-și alege noul primar, funcție rămasă vacantă încă din luna august a anului trecut, în urma decesului fostului edil-șef. În această competiție electorală s-au înscris trei candidați: actualul primar interimar, liberal-democratul Ioan Sebastian Cifor-Tiniș, care reprezintă alianța electorală "ALDE-PSD pentru Șieu", consilierul local desemnat cu atribuții de viceprimar Roxana Bianca Pașc, care candidează ca independent, susținut de PMP, și un fost polițist, Emil Chereja, din partea PNL. La alegerile parțiale din comuna Șieu vor funcționa patru secții de votare, în localitățile Șieu, Posmuș, Șoimuș și Ardan. Numărul alegătorilor înscriși în listele electorale este de aproximativ 2.400 de persoane. Alegerile pentru funcția de primar al comunei Șieu au fost câștigate, în iunie 2016, de către candidatul PSD Olimpiu Iuga Napeu, care a obținut 51,57% din voturile valabil exprimate. Acesta a decedat în luna august a anului trecut, în urma unor probleme cardiace. * MARAMUREȘ La alegerile locale parțiale din 11 iunie pentru desemnarea funcției de primar în orașele Baia Sprie și Ulmeni vor fi deschise un număr de 20 de secții de votare, precizează Biroul Electoral Județean Maramureș. În circumscripția nr. 3 din orașul Baia Sprie s-au înscris pe liste pentru a candida la funcția de primar 9 persoane reprezentând 4 partide politice și 5 candidați independenți. În orașul Baia Sprie în competiția electorală candidează: Cetățeanu Claudia Bogdana (PMP), Alin Bîrda (PNL) , Etelka Tamaș (PSD) , Aurel Gheorghe Breban (ALDE), Gheorghe Cherecheș (independent), Ioan Corodan (independent), Dorin Simion Sabo (independent), Alexandru Olimpiu Pop (independent), Luca Ștefănoiu ( independent) În circumscripția nr. 12 din orașul Ulmeni pentru funcția de primar candidează două persoane: Cornelia Luca (PSD) și Lucian Morar ( PMP) Distribuirea buletinelor de vot destinată celor 20 de secții de votare se va efectua, sâmbătă, de le sediul Prefecturii Maramureș pe baza unui proces de predare-primire. În orașul Ulmeni sunt înscriși pe listele electorale un număr de 5.737 de cetățenei, plus patru cetățeni europeni cu drept de vot, iar în orașul Baia Sprie pe listele electorale cu drept de vot figurează un număr de 13.860 de cetățeni, plus 16 cetățeni cu drept de vot. De asemenea, BEJ Maramureș a acreditat firma Megatronic World Productions srl să efectueze sondaje de opinie la ieșire de la urne la alegerile locale și parțiale din 11 iunie. * ARAD În comunele arădene Almaș și Covăsânț vor avea loc duminică alegeri locale parțiale pentru funcțiile de primari, consecință a încetării înainte de termen a mandatelor primarilor aleși în aceste localități anul trecut. Potrivit lui Lucian Cozma, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Arad, pentru alegerile din 11 iunie, în comuna Almaș vor funcționa patru secții de votare, iar în Covăsânț vor fi amenajate două secții, paza secțiilor de votare urmând să fie asigurată de cadre ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne. În vederea derulării procesului electoral, au fost tipărite un total de 4.800 buletine de vot, pentru ambele comune. În comuna Almaș de pe Valea Crișului Alb, s-au înscris în cursa electorală șapte candidați, cinci reprezentanți ai unor formațiuni politice și doi independenți. Aceștia sunt: Florin Popa (PSD), Avram Silvius Teodor (PNL), Marius Cosmin Precup (USR), Mihaela Petrișor (PMP) — singura femeie înscrisă în competiția electorală în ambele comune, Aurel Ginu Costea (ALDE),Teodor Oarcea și Marcel Pavel, ultimii doi fiind independenți. Numărul candidaților înscriși în cursa electorală în comuna Covăsânț este de patru, trei susținuți de formațiunile din care fac parte, plus un independent. Aceștia sunt: Valentin Cristian Stoica (ALDE), Marius Silviu Oneț (PNL), Daniel Filip (USR) și Raul Pașcalău, independent (susținut de PSD și PMP). Foștii primari ai comunelor Almaș și respectiv Covăsânț, Traian — Gheorghe Balint și respectiv Teodor Avram, împreună cu fostul primar al comunei Șicula, Aurel Radița, au fost condamnați în data de 8 decembrie, de către Tribunalul Arad, pentru infracțiunea de luare de mită, Avram la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar Radița și Balint la câte 2 ani de închisoare cu suspendare.