NAŢIONAL: Cristian Boureanu riscă să fie arestat

Fostul deputat Cristian Boureanu, implicat într-un incident cu un echipaj de la Poliţia Rutieră, a fost reţinut, în noaptea de vineri spre sâmbătă, sub acuzaţia de ultraj, urmând să fie dus la instanţă cu propunerea de arestare preventivă. Decizia vine după scandalul de joi noaptea, când fostul parlamentar a fost surprins în timp ce lovea sub centură un poliţist. Boureanu neagă însă toate acuzaţiile şi susţine că poliţiştii l-ar fi agresat. "I-a prins mâna unui agent în portiera maşinii şi i-a adresat injurii", spun reprezentanţii Brigăzii Rutiere în timp ce povestea lui Boureanu este complet diferită. El susţine că a fost bătut de oamenii legii. Înregistrarea incidentului i-a adus însă lui Boureanu un dosar penal în care este acuzat de ultraj şi poate fi condamnat la închisoare. Înregistrarea surprinde momentul în care schimbul de replici dintre Cristian Boureanu şi poliţistul de la rutieră ia o turnura penală. Fostul parlamentar care era băut, spun poliţiştii, îl loveşte pe agent cu genunchiul sub centură, moment în care filmarea incidentului se întrerupe brusc. Boureanu susţine acum că el a fost cel bătut de poliţişti care l-ar fi provocat fără motiv. Se întâmpla vineri în jurul orei 2 dimineaţa după ce, cu o jumătate de oră în urmă, maşina în care Boureanu era pasager împreună cu iubita lui, era oprită la un control de rutină al poliţiei. Agentul i-a cerut şoferului maşinii să prezinte actele, moment în care fostul parlamentar s-ar fi enervat. “A început să ameninţe şi să adreseze cuvinte triviale poliţiştilor fapt pentru care i s-au solicitat documentele. Acesta a refuzat să le prezinte devenind din nou recalcitrant şi lovind în zona inghinală un poliţist şi prinzându-i acestuia mâna în uşă”, se arată într-un comunicat al Brigăzii Rutiere. După acest moment, Cristian Boureanu a fost încătuşat sub acuzaţia de ultraj şi condus la Brigada Rutieră pentru audieri. Însă, după patru ore, Boureanu ieşea de acolo într-o ambulanţă şi era dus la Spitalul de Urgenţă Floreasca. Înainte să fie investigat, Cristian Boureanu a dormit mai multe ore în spital, iar medicii l-ar fi lăsat pentru că ar fi fost în continuare în stare de ebrietate. De altfel, şi în secţia Brigăzii Rutiere fostul deputat ar fi dormit până spre dimineaţă când s-a trezit, a zis că-i este rău şi că vrea să fie chemată o ambulanţă. La spital, medicii ar fi stabilit că are o lovitură la cap şi o fractură de sinus maxilar şi au anunţat că rămâne internat. Cu toate acestea după-amiază, Boureanu a părăsit spitalul şi a mers la sediul Brigăzii Rutiere de politie ca să fie audiat. El este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri şi riscă până la trei ani de închisoare. Nu este primul scandal în care Boureanu a fost personajul principal. Fostul deputat este cercetat şi într-un dosar în care este acuzat de rele tratamente aplicate minorului. Asta după ce o înregistrare video o surprinde pe fiica sa în timp ce se afla în maşina lui şi ţipa după ajutor. Fiica lui de 16 ani l-a acuzat că ar fi bătut-o şi că se poartă urât cu ea. Din această cauză, a fost dată în grija mamei, care a cerut custodia deplină. Dosarul penal este încă în lucru la secţia 1 de poliţie.