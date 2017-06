LOCAL: Avarie de proportie la reteaua electrica a municipiului Botosani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cateva mii de botosaneni au stat fara curent electric mai bine de doua ore in aceasta seara. Un cablu defect a lasat nealimentate strazile de la iesirea spre Saveni incepand cu ora 19. 30, lucrurile reintrand in normal abia la 21.45. Asa cum ne-a declarat Sorin Munteanu, purtatorul de cuvant al distribuitorului, reprezentantii E.ON au stabilit in tot acest timp trasee alternative de alimentare cu energie electrica, izoland portiunea avariata si urmand ca pana dimineata sa faca reparatiile necesare.