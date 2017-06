NAŢIONAL: Evaluarea miniştrilor este finalizată

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Evaluarea miniștrilor cabinetului Grindeanu este finalizată, iar luni se va lucra la concluzii, a anunțat duminică seara președintele PSD, Liviu Dragnea. "Evaluarea este finalizată, în noaptea asta o să dăm o formă finală, mâine (luni-n.r.) o să lucrăm la concluzii, pentru că astea sunt la fel de importante, și cred că o să începem să ne vedem cu miniștri tot mâine", a afirmat Dragnea la sediul central al PSD. Întrebat unde sunt cele mai mari probleme, Dragnea a spus: "În unele domenii". "Sunt multe domenii în care sunt probleme. O să prezentăm raportul public, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba", a adăugat liderul social-democraților. El a adăugat că nici premierul, nici alți membri ai cabinetului nu au raportul pe masă în acest moment, pentru că nu este gata. "Nu are nimeni, pentru că nu e gata. Nici nu-mi permit să i-l trimit fără să fie finalizat. O să-l discutăm împreună, că doar nu e un raport al meu, să plec cu el acasă", a spus Dragnea. Întrebat dacă eventualele remanieri vor fi trecute în corpul raportului sau la concluzii, liderul PSD a arătat că "la concluzii". "La concluzii dacă va fi nevoie, dacă va fi cazul să ajungem la asta. Am văzut și chiar nu vreau să se supere nimeni, titlu cu "cea mai tensionată seară’. Chiar pentru mine, nu e deloc tensionată această seară. Nu e vorba de tensiune, cred că s-a creat foarte multă tensiune, îmi pare rău că s-a creat foarte multă tensiune pentru că, până la urmă, este o evaluare a activității unui guvern, care lucrează pentru țară, nu lucrează pentru el. Și PSD-ul a mers în alegeri cu un program, românii au avut de ales între mai multe programe și au spus — acesta este programul pe care îl vrem și l-au votat. Drept pentru care guvernul este pus să pună în practică acel program", a explicat președintele Camerei Deputaților. Potrivit acestuia, cel mai important nu este cine face parte din guvern, ci ca programul să fie pus în aplicare. "Pentru că n-am fost în alegeri ca să le spunem românilor: ’Vrem să facem un program, votați-ne ca să trăim binișor’. Nu, am spus că vrem să trăim mai bine, adică să trăiască românii mult mai bine, drept pentru care s-a făcut un program bun dar complex, recunosc, și nu ușor de pus în practică și în aceste condiții este nevoie de foarte multă implicare de foarte multă muncă, de foarte multă rigoare și implicare. Și lene deloc. Și, în urma concluziilor, este nevoie să ajungem la schimbarea unor membri ai guvernului, este suficient să se adopte niște măsuri administrative, de fluidizare a circuitului documentelor, de o colaborare mai bună internă sau trebuie să ajungem la alte măsuri? Și va fi o discuție deschisă în Comitetul Executiv, unde vom lua decizii pe care le vom transmite", a detaliat Liviu Dragnea. Întrebat dacă știe dacă e nevoie să fie schimbat guvernul în urma evaluării sau nu, Dragnea și-a exprimat speranța că nu se va ajunge la soluția remanierii. "Încă nu știu la ora asta, mâine o să vedem. Eu vreau să nu ajungem la această soluție pentru că în continuare aș vrea să evităm această variantă. După ce o să analizăm cu atenție raportul de evaluare, când o să lucrăm la concluzii, dacă o să ajungem la concluzia că nu avem altă variantă, o să o propunem și asta, dar nu vrem să ajungem acolo. (...) Dar noi nici n-am văzut unde e soba, nici nu vedem de drobul de sare și vorbim de drobul de sare de câteva zile. (...) eu l-am respectat foarte mult pe fostul premier Radu Vasile, dar nu cred că dl. Sorin Grindeanu va proceda ca dl Radu Vasile. Nu cred că se va ajunge acolo. Dar nu știu dacă se va propune lucrul ăsta. Oricine este calm în aceste zile este un om deștept, cine este foarte agitat greșește", a mai spus președintele PSD.