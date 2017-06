SPORT: Simona Halep ocupÄƒ locul doi Ã®n clasamentul WTA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Românca Simona Halep a urcat de pe locul patru pe doi în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, după ce a jucat finala turneului de la Roland Garros. Halep ar fi fost lider al ierarhiei WTA dacă obținea trofeul la Paris. Acum ea se află la 185 de puncte de germanca Angelique Kerber. Pe treapta a treia a podiumului se află în continuare Karolina Pliskova (Cehia), la 160 de puncte de Halep. Este demn de consemnat și faptul că daneza Caroline Wozniacki a urcat p locul 7, iar letona Jelena Ostapenko, surprinzătoarea câștigătoare a turneului de la Roland Garros a reușit un salt de 35 de poziții, fiind acum pe 12. În afară de Halep, trei românce se mai află în top 100, Monica Niculescu a urcat patru poziții, fiind pe 50, Sorana Cîrstea a urcat cinci trepte, fiind acum pe 59, în timp ce Irina Begu a coborât vertiginos, 18 locuri, ocupând poziția a 64-a. Alexandra Cadanțu, finalistă la Bol, a reușit să urce 63 de locuri și este acum pe 172. La dublu, Monica Niculescu este în continuare pe 24, Raluca Olaru a reușit un salt de zece poziții, până pe 43, Begu a urcat 34 de locuri, fiind acum pe 70, iar Simona Halep se află pe 76. Simona Halep a preluat conducerea în clasamentul Race, pentru Turneul Campioanelor, fiind urmată de Karolína Pliskova, Elina Svitolina și Jelena Ostapenko. Clasamentul WTA la simplu 1 (1). Angelique Kerber (Germania) 7.035 puncte 2 (4). Simona Halep 6.850 3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.690 4 (2). Serena Williams (SUA) 4.810 5 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.765 6 (7). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.420 7 (12). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.345 8 (8). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.330 9 (9). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.310 10 (10). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.985 11 (11). Venus Williams (SUA) 3.941 12 (47). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.155 13 (14). Kristina Mladenovic (Franța) 3.095 14 (13). Madison Keys (SUA) 2.993 15 (5). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 2.876 16 (15). Elena Vesnina (Rusia) 2.876 17 (16). Petra Kvitova (Cehia) 2.720 18 (17). Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 2.580 19 (19). Anastasija Sevastova (Letonia) 2.225 20 (21). Barbora Strycova (Cehia) 1.990 ............................................................ 50 (54). Monica Niculescu 1.110 59 (64). Sorana Cîrstea 1.042 64 (46). Irina Begu 942 111 (106). Ana Bogdan 516 118 (120). Patricia Maria Țig 458 172 (235). Alexandra Cadanțu 314 208 (202). Irina Bara 270 209 (300). Elena-Gabriela Ruse 145 etc. Clasamentul WTA la dublu 1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 10.620 puncte 2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 10.080 3 (6). Martin Hingis (Elveția) 6.995 4 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.865 4 (3). Elena Vesnina (Rusia) 6.865 6 (9). Yung-Jan Chan (Taiwan) 6.120 7 (8). Sania Mirza (India) 5.855 8 (10). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.200 9 (5). Kristina Mladenovic (Franța) 5.145 10 (11). Barbora Strycova (Cehia) 4.855 ............................................................ 24 (24). Monica Niculescu 2.625 43 (53). Raluca Olaru 1.755 70 (104). Irina Begu 1.157 76 (77). Simona Halep 1.077 etc. Clasamentul WTA Race 1 (5). Simona Halep 3.490 puncte 2 (2). Karolína Pliskova (Cehia) 3.287 3 (1). Elina Svitolina (Ucraina) 3.275 4 (25). Jelena Ostapenko (Letonia) 2.877 5 (4). Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.641 6 (7). Kristina Mladenovic (Franța) 2.553 7 (6). Venus Williams (SUA) 2.367 8 (3). Johanna Konta (Marea Britanie) 2.256 9 (8). Svetlana Kuznețova (Rusia) 2.055 10 (9). Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 1.612 etc.