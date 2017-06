LOCAL: Antraxul mobilizeaza medicii, jandarmii si politistii din judet

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cazul de antrax aparut la Flondora, comuna Manoleasa, a alertat autoritatile, politistii veterinari, jandarmi si politisti lucrand asta noapte pentru masurile de urgenta ce se impun. Minodora Vasiliu, medicul veterinar sef al judetului a declarat astazi ca echipele din comuna au prelevat probe de la un animal ce fusese ingropat de familia din Flondora in spatele casei. Acesta a fost reinhumat dupa procedurile standard: intr-o groapa cu var nestins si cu izolarea perimetrului. Astazi veterinarii vor face analize pentru toate animalele din comuna, luandu-se masura interzicerii pasunatului si colectarii laptelui. In cursul zilei de astazi se va sti cu exactitate daca barbatul di Flondora are intr-adevar antrax, in acest sens fiind asteptate rezultatele Institutului Cantacuzino. Laboratoarele din Botosani au confirmat, in prima faza, evolutia bolii ca fiind cauzata de antrax. Aceasta in cazul tatalui, leziunea fiicei sale de 16 ani fiind inca nespecifica bolii. Cei doi se afla in izolare, sub tratament, la sectia de boli infectioase a spitalului judetean. Antraxul este mortal pentru om in 20% din cazurile aparute.