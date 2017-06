LOCAL: Comuna cu antrax nu are medic de familie

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Deficientele sistemului medical romanesc ies la vedere cu atat mai usturator in situatii critice. Aparitia antraxului in comuna Manoleasa a scos in evidenta ca locuitorii din acel colt al judetului nu au medic de familie de cateva luni. A venit periodic un inlocuitor al acestuia, insa de pe 1 iunie nu a mai aparut nici acesta. Situatia a fost reclamata in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de presedintele Consiliului Judetean care a solicitat Directiei de Sanatate Publica si Casei de Sanatate sa gaseasca urgent solutii. "Nu este posibil asa ceva! Imprumutati de la Avrameni, de la Mileanca. Aveti contracte cu ei." a reprosat Costica Macaleti.