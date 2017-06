« Alte stiri din categoria Ultima ora

Reaparitia antraxului in judet, dupa aproape 10 ani, invrajbeste autoritatile botosanene. In cadrul unui comitet pentru situatii de urgenta presedintele Consiliului Judetean a descris o prima intalnire de lucru a factorilor implicati in astfel de situatie: "Intr-o intalnire, inainte, nu-i niciun secret, ati si inceput: ba ala-i vinovat, ba ala-i. Noi nu suntem in cautarea... de a da vina pe cineva, decat de a izola si de a rezolva cazul". Costica Macaleti i-a si atentionat pe directorii din CJSU, sarind in ajutorul prefectului Dan Slincu, pentru a nu informa Bucurestiul inaintea sefilor de la judet. " Nu inainte de a trece si pe la prefect! Daca apar informatii la Bucuresti inainte ca ... ca sa ne ia pe noi din oala... Fluxul informatic pastrati-l cum trebuie. Din exces de zel unii se duc si-l informeaza intai pe Grindeanu si dupa aia pe noi. Ceea ce nu-i corect.", a apostrofat Macaleti.