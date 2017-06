NAŢIONAL: Soarta guvernului va fi decisă de Comitetul Executiv al PSD

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Soarta guvernului Grindeanu se decide miercuri în ședința Comitetului Executiv al PSD care va discuta evaluarea pentru fiecare ministru în parte, precum și posibile remanieri. Duminică seara, președintele PSD Liviu Dragnea a făcut un anunț la sediul PSD: "Evaluarea este finalizată. (...). O să lucrăm la concluzii, pentru că astea sunt la fel de importante". Întrebat unde sunt cele mai mari probleme, Dragnea a spus: "În unele domenii". "Sunt multe domenii în care sunt probleme. O să prezentăm raportul public, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba", a adăugat liderul social-democraților. Întrebat dacă eventualele remanieri vor fi trecute în corpul raportului sau la concluzii, liderul PSD a arătat că "la concluzii". Potrivit acestuia, este important ca programul de guvernare să fie pus în aplicare. "Pentru că n-am fost în alegeri ca să le spunem românilor: ’Vrem să facem un program, votați-ne ca să trăim binișor’. Nu, am spus că vrem să trăim mai bine, adică să trăiască românii mult mai bine, drept pentru care s-a făcut un program bun, dar complex, recunosc, și nu ușor de pus în practică și în aceste condiții este nevoie de foarte multă implicare de foarte multă muncă, de foarte multă rigoare și implicare. Și lene deloc. Și, în urma concluziilor, este nevoie să ajungem la schimbarea unor membri ai guvernului, este suficient să se adopte niște măsuri administrative, de fluidizare a circuitului documentelor, de o colaborare mai bună internă sau trebuie să ajungem la alte măsuri? Și va fi o discuție deschisă în Comitetul Executiv, unde vom lua decizii pe care le vom transmite", a detaliat Liviu Dragnea. Întrebat dacă știe dacă este nevoie să fie schimbat guvernul în urma evaluării, Dragnea și-a exprimat speranța că nu se va ajunge la soluția remanierii. Anterior, liderul PSD a declarat că nu ia în calcul demiterea întregului Guvern și că PSD nu va depune moțiune de cenzură. "Eu nu iau în calcul (demiterea întregului Guvern — n.r.). Moțiune de cenzură PSD nu va depune. Eu nu iau în calcul demiterea întregului Guvern, eu iau în calcul finalizarea evaluării care trebuie să ne arate dacă programul de guvernare va fi pus în practică în totalitate", a afirmat Dragnea, pe 7 iunie, la Palatul Parlamentului. Premierul Sorin Grindeanu a precizat, la rândul său, că, din punctul său de vedere, relația sa cu Liviu Dragnea este una de respect pentru președintele PSD și că se consultă zilnic cu acesta, dar a punctat faptul că există "cineva" care "dorește să întrețină în mod voit această așa-zisă tensiune" între el și liderul social-democraților. În opinia sa, remanierile guvernamentale făcute "la televizor" pun "presiune inutilă" pe membrii Executivului. "O remaniere făcută la televizor nu face decât să pună o presiune inutilă pe toți miniștrii și, mergând în jos, pe secretarii de stat, care sunt puși într-o situație de incertitudine și care nu mai sunt la fel de bine ascultați și nu pot să aplice măsurile. Oricine și-ar dori să se alăture echipei are o incertitudine", a declarat Sorin Grindeanu, la un post de televiziune. Premierul a precizat că are propria sa analiză și s-a arătat mulțumit de efectele măsurilor luate de Guvern, care, susține acesta, au făcut din România țara cu cea mai mare creștere economică din Europa. Grindeanu a amintit că s-au creat peste 100.000 de locuri de muncă și valoarea exporturilor a atins nivelul record de 5,7 miliarde de euro, în urma politicilor implementate. El a vorbit, totodată, despre eliminarea celor 102 de taxe, creșterea salariului minim pe economie și debirocratizarea pe care Guvernul a început să o facă. Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a făcut duminică un apel la stabilitate: "România are astăzi în față mai multe oportunități, care ne pot îndrepta decisiv pe drumul progresului și prosperității. Dar pentru asta avem nevoie de stabilitate și predictibilitate. Votul din decembrie 2016 ne-a arătat că și românii vor același lucru: un guvern cu largă susținere parlamentară și stabil. Această încredere pe care ne-au acordat-o românii nu poate fi înșelată cu noi schimbări, noi crize politice, eventual alte alegeri — într-un cuvânt INSTABILITATE. (...) România are nevoie de stabilitate și predictibilitate!", a scris Grindeanu. Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, consideră, pe de altă parte, că premierul Sorin Grindeanu are, probabil, asigurat "alt spate", punctând că la un moment dat primul ministru "nu a mai considerat util spatele politic". "Nu am date certe și nu vreau să fac afirmații tranșante. Este vorba de o percepție a mea sau de o sumă de senzații pe care ni le lasă la vedere, să spunem, prestația premierului, că, la început, a înțeles rolul său, anume că reprezintă o funcție numită (...) și a înțeles că trebuie să existe o relație puternică cu conducerea partidului (...) pentru a aplica programul de guvernare ad litteram. Ulterior, cred că a fost un moment, un declic, în care nu a mai simțit această nevoie. Probabil că a umplut golul lăsat de absența, în consultarea sa, cu domnii Dragnea și Tăriceanu, cu altceva. Rămâne să aflăm ce este acel altceva. Noi îi asiguram (...) spatele. În momentul în care domnia sa nu a mai considerat util spatele politic, înseamnă că are un alt spate, poate", a spus Gabriela Firea la România Tv. Întrebată dacă președintele Iohannis este acest "spate", Gabriela Firea spus că ar fi păcat ca premierul Sorin Grindeanu să considere mai util sfatul altcuiva decât al celor din partidul său. Referindu-se la o eventuală schimbare a premierului, Gabriela Firea a spus că cel vizat n-ar trebui să caute sprijin în altă parte pentru a rămâne în funcție, ci trebuie să accepte decizia celor care l-au pus în respectiva funcție. Ea a arătat, tot la o emisiune tv, că în această perioadă se realizează o evaluare a activității guvernamentale și că este posibil să aibă loc și schimbări, întrucât sunt și miniștri care au o activitate foarte bună, fiind nominalizată Sevil Shhaideh, dar și ministere care nu au avut o activitate foarte susținută. Gabriela Firea a arătat că nu-și dorește să devină premier, dar a precizat că și-ar dori ca o femeie, fie din actualul Executiv, fie din grupul parlamentar al PSD, să ajungă în postul de prim-ministru. Pentru fostul premier Victor Ponta, deputat PSD, tema conflictului dintre echipa premierului Sorin Grindeanu și cea a președintelui PSD Liviu Dragnea este una toxică și susține că nu credea că în România se mai poate repeta situația în care conducerea unui partid își sabotează propriul guvern. Fostul lider al PSD speră totodată că acest "subiect toxic" va fi scos de pe agenda publică atât de "rațiunea și bunul simț al membrilor PSD, cât și al românilor în general". "Ca să nu mai vorbesc de faptul că după PNȚCD în 1999 nu credeam să mai trăim în România situația în care conducerea unui partid își sabotează propriul Guvern (chiar dacă ceva oarecum asemănător s-a încercat în toamna anului 2015)! Sper totuși ca rațiunea și bunul simț atât al membrilor PSD cât și al românilor în general să impună scoaterea acestui subiect toxic de pe agendă!!! Altfel vom plăti toți un preț mare și nemeritat!", a afirmat Ponta într-o postare pe Facebook.