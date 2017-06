INTERNAŢIONAL: Mărturii de groază din blocul în flăcări

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O femeie de 30 de ani, mamă a doi copii, a trimis un ultim mesaj unei prietene, înainte de a arde în incendiul devastator care a distrus clădirea Grenfell Tower, scrie Daily Mirror. "Iartă-mă, adio!" i-a spus plângând Rana Ibraham prietene sale, Yaz, într-o înregistrare trimisă pe Snapchat, în noaptea de marţi spre miercuri. Femeia a fost prinsă de flăcările ucigaşe la etajul 23 al clădirii şi nu s-a mai putut salva. Plângând, ea i-a trimis un mesaj video prietenei sale, în care se roagă pentru sufletul ei şi îşi cere iertare. "Iertaţi-mă, iertaţi-mă, adio!", a strigat femeia, în limba arabă. Yaz a povestit pentru Good Morning Britain: "Se vede că este prinsă. Se roagă şi spune: "Iertaţi-mă, iertaţi-mă, adio!". Potrivit sursei citate, şi alte persoane prinse în incendiu au apucat să trimită mesaje apropiaţilor: "Oameni buni, nu pot ieşi", "Oameni buni, blocul meu a luat foc". Rămaşi blocaţi în apartamente, oamenii au fost surprinşi la fereste strigând disperaţi după ajutor şi atârnând cearşafuri, în timp ce mulţimea de jos privea îngrozită şi neputincioasă. Martori ai tragediei au declarat că mulţi şi-au aruncat copiii pe geam urlând disperaţi să-i salveze cineva. "Puteai să auzi oamenii cum strigau după ajutor. Mulţi şi-au aruncat copiii pe geam urlând disperaţi să-i salveze cineva. Pompierii le spuneau să rămână acolo unde sunt pentru că vor veni la ei. Flăcările au cuprins blocul în câteva secunde. A început de la unul dintre etaje, apoi flăcările s-au extins în toată clădirea", a povestit şocată o femeie. Potrivit unei prietene a acesteia, focul a pornit la unul dintre etajele inferioare. "La miezul nopţii, focul era localizat la etajul al treilea, apoi, în câteva clipe, toate etajele ardeau. Toată lumea era speriată, nu ştiau ce să facă. Sunt oameni alături de care am crescut, sunt vecinii noştri. E foarte trist şi şocant tot ce se întâmplă", a spus Samira. Cineva a povestit şi despre gestul disperat al unui locuitor al Grenfell Tower, care flutura un material alb de la una din ferestrele etajelor superioare. "Erau blocaţi. Nu puteau coborî, mai ales de la etajele superioare...oamenii au arsuri. Am văzut cu proprii mei ochi. Am văzut cum au sărit oameni", a spus şi Daniel pentru postul de radio BBC Londra. "Am văzut o persoană cum a căzut de la etaj în timp ce o altă femeie stătea cu copilul său mic în faţa unei ferestre...Am auzit ţipete. Strigam la toată lumea să coboare afară şi oamenii spuneau: "Nu ne putem părăsi apartamentele, fumul este prea toxic pe coridoare", îşi aminteşte Jody Martin. Peste 50 de persoane au fost duse la spital şi şase au murit în urma incendiului, însă poliţia britanică se teme că acest bilanţ va creşte în orele următoare. Deocamdată nu se ştie cauza izbucnirii incendiului.