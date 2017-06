NAŢIONAL: România ar putea produce elicoptere de război

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Richard Harris, vicepreședinte pentru vânzări internaționale în domeniul militar în cadrul Bell Helicopter, a declarat miercuri că elicopterul de atac AH1 Viper ar putea fi produs în România în patru-cinci ani, în urma discuțiilor avute cu reprezentanți ai Guvernului. "Am venit deja în luna martie ca parte a discuțiilor economice între România și America. Am primit o invitație de la ministrul Mediului de Afaceri, domnul Petrescu, pentru a veni și a vedea oportunitățile din industrie. Am fost întotdeauna impresionați de industria aerospațială din România. Prin urmare, în această săptămână vom face vizite la toate companiile din sectorul aerospațial pentru a face o evaluare a oportunităților de participare în industrie", a spus Richard Harris în cadrul unei conferințe de presă. El a prezentat și un proiect mai vechi al companiei Bell prin care, împreună cu Ghimbav Brașov, urma să se construiască la finalul anilor ’90 elicopterul "Dracula", proiect ce nu a mai fost finalizat din cauza contextului politic. "Credem că putem trece la pasul următor din punct de vedere al tehnologiei și al suportului pentru această industrie. Evaluarea va avea loc în cursul verii și până în luna octombrie vom avea o viziune mai bună asupra situației. Dar nu este vorba numai despre Bell Helicopter, celelalte companii din familia Textron, precum și partenerii noștri din programul H1 sunt și ei implicați în această evaluare. Suntem deja în discuții cu câteva companii românești să liciteze pentru preluarea producției unor componente ale acestui tip de elicopter, cum ar fi coada elicopterului sau alte câteva componente", a arătat Harris. Bell AH1 Viper, a explicat el, este un elicopter de atac deosebit de modern, care este produs la ora actuală de Bell Helicopter pentru Forțele Navale Americane. Are o armură rezistentă la proiectile de până la 23 mm calibru, rachete aer-aer și o rază de acțiune, cu două rezervoare suplimentare, de 575 km. Întrebat de perioada necesară pentru demararea construcției elicopterelor în România, Richard Harris a menționat că este un proces destul lent, de circa patru-cinci ani. "Este un întreg proces de formare și de instruire care trebuie făcut înainte de evaluarea instrumentelor existente, de formare a românilor în America și poate dura între patru și cinci ani. La început, Bell Helicopter ar construi în Texas primele cinci sau șase elicoptere românești, împreună cu specialiști români care vor veni în Statele Unite pentru a învăța care sunt procesele de producție și apoi vom muta producția, încetul cu încetul, în România, până când toate procesele vor fi capabile să fie făcute aici", a mai declarat vicepreședintele pentru vânzări al Bell. El a punctat faptul că România ar putea deveni prima țară din afara SUA care produce astfel de elicoptere. "La ora actuală, elicopterele Bell sunt făcute numai în Statele Unite. Acum căutăm primul partener internațional solid care să ne permită să avem o producție la nivel internațional. România ar putea deveni, în patru-cinci ani, primul partener internațional în care să fie construite elicoptere Bell", a mai spus Harris. Potrivit acestuia, mai există tratative și cu alte țări pentru producția elicopterelor, însă susține că România este țara cu cel mai puternic potențial în acest sens. "Suntem încântați de Parteneriatul strategic dintre SUA și România. Mi-aș fi dorit ca Bell Helicopter să fi fost adus în discuție în conversația dintre cei doi președinți (Donald Trump și Klaus Iohannis, n.r.), cred că s-au referit mai ales la Parteneriatul strategic dintre cele două țări și, de altfel, când am venit în martie și ne-am întâlnit cu prim-ministrul, cu ministrul Apărării, cu ministrul Economiei, s-a vorbit, tot așa, despre alianța strategică dintre cele două țări, despre parteneriatul economic dintre ele și cred că întâlnirea dintre cei doi președinți de acum a făcut acest mesaj și mai concret. Această abilitate a noastră de a exporta, așadar, tehnologii depinde de acest context", a afirmat Richard Harris. El a menționat că elicopterele sunt vândute la nivel de guverne, iar Bell nu poate veni să vândă către România elicoptere de atac. "Guvernul american contractează Bell Helicopter pentru producerea elicopterelor, iar Bell Helicopter lucrează cu industria românească pentru transferul tehnologiilor de producție. Fiind un contract guvernamental, Guvernul american se va asigura că producția de aici respectă criteriile stabilite pentru producția americană, ceea ce va deschide oportunități pentru export. Guvernul american este cel care stabilește prețul pentru elicoptere, clienții au, așadar, garanția că nu vor plăti mai mult decât ceea ce plătește Guvernul american", a mai spus Harris. Un elicopter costă circa 30 de milioane de dolari, adaugă el, însă costurile de operare sunt cu 30% mai mici pentru acest elicopter decât pentru orice alt elicopter de atac din lume. "Atunci când bugetul militar este scăzut sau se dorește o aeronavă cu costuri accesibile, acesta este modelul cel mai potrivit, pentru că costurile de mentenanță sunt foarte mici și componentele au o durată de viață lungă. (...) Armatei Române i-ar fi foarte folositor să dispună de astfel de elicoptere de atac de ultimă generație", a mai declarat Richard Harris. În opinia sa, în România există cadrul strategic pentru a se obține licența între cele două țări, pentru ca producția de elicoptere americane să se facă în România. "România nu era neapărat pe harta noastră de marketing, însă acum patru ani, ministrul Economiei ne-a abordat și ne-a spus: ’Uitați-vă și la România’ și asta am făcut, am văzut industria voastră aerospațială, am discutat cu Armata și am fost impresionați. (...) Dacă vedem unde merge domnul Trump, vedem că se întâlnește cu parteneri strategici, s-a dus în Arabia Saudită, s-a întâlnit cu reprezentanții NATO, s-a întâlnit cu președintele României, deci asta arată că România este un partener strategic, cu un rol strategic în cadrul NATO, care a atins 2% din PIB pentru cheltuieli de apărare, și văd un nou capitol care se poate deschide pentru România în regiune, pe o poziție-cheie", a mai spus Richard Harris.