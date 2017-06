NAŢIONAL: Dragnea a găsit 200 de bile negre pentru Guvernul Grindeanu

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat joi că există peste 200 de măsuri prevăzute în programul de guvernare care ar fi trebuit implementate până la această oră, printre acestea fiind construirea a opt spitale regionale și a unui campus medical. "Mulți miniștri au intenționat să ia această decizie, pe care am actualizat-o ieri, pentru că spuneau că nu vor să fie arătați cu degetul că partea lor din programul de guvernare nu este pusă în practică, în mare parte nefiind vina lor, ținând de cauze care depășeau ministerul pe care îl conduceau. Sunt, de asemenea, o serie întreagă de măsuri — 200 și ceva — care nu au fost implementate până la această dată și care trebuiau să fie implementate. N-am văzut conferința de aseară, dar mi-au arătat colegii mei câteva extrase și am mai văzut și în spațiul public speculații despre faptul că unele măsuri trebuiau să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Pentru a intra în vigoare în 2018, acele măsuri trebuiau adoptate până la 1 iulie 2017, ceea ce era scris și în programul de guvernare. Exemple — proiectul nostru mare cu opt plus unu spitale, un spital republican, un campus medical și cele opt spirale regionale. În program este prevăzut că ele trebuie să fie gata în 2020", a afirmat Dragnea, într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, ca să fie gata în 2020 aceste "mari investiții", lucrurile trebuie să înceapă din primul semestru al anului 2017, așa cum fusese stabilit în programul de guvernare. "Ca să poți să speri că sunt gata atunci, în prima parte a anului acesta trebuiau să fie identificate locațiile și făcute măcar studiile de prefezabilitate. Din păcate, ministrul Sănătății, cu toate că a încercat să prezinte mai multe variante de locații pentru care era nevoie de o decizie a Guvernului, de o aprobare, nu a reușit să găsească înțelegere sau măcar deschidere pentru a discuta despre acest lucru", a adăugat Dragnea. Un alt exemplu dat de liderul PSD se referă la supraimpozitarea veniturilor profiturilor obținute din resursele naturale. "Ne plângem de mult timp, sau unii dintre noi, că vin străinii și ne iau resursele țării și noi nu facem nimic. Avem în programul de guvernare o măsură care trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018 — supraimpozitarea veniturilor profiturilor obținute din resursele naturale extrase din pământul nostru, dar neprelucrate în România. Fiind o măsură de înăsprire a regimului fiscal, ea trebuia adoptată până la 1 iulie 2017 pentru a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Cine și de ce are interesul ca această măsură să nu intre în vigoare? Cum se poate explica lucrul ăsta? Ca să nu mai vorbim de faptul că această măsură luată obligă pe oricine exploatează resurse din țara noastră să le prelucreze aici și astfel se creează și locuri de muncă și, foarte important, venituri la bugetul de stat", a detaliat Liviu Dragnea. Nu în ultimul rând, el a reamintit de Fondul suveran de dezvoltare și investiții — unul dintre cele mai importante motoare de dezvoltare prevăzute în programul PSD, dar și de Legea prevenției. "Cu toate că s-a transmis la cancelarie proiectul realizat de comisia interministerială, nici până astăzi nu a primit girul final. El trebuia deja să fie înființat până la 1 iulie 2017 pentru a începe să se operaționalizeze în acest an, iar de la 1 ianuarie 2018 să funcționeze în mod efectiv și să producă efectiv dezvoltare în această țară. Legea prevenției — am spus în campanie toți, probabil că și dumnealui (Sorin Grindeanu — n.r.), că relația dintre stat și mediul de afaceri va fi schimbată, că va dispărea agresivitatea instituțiilor statului care controlează firmele și că — foarte important — nicio măsură punitivă nu va fi adoptată de către o instituție a statului către firme fără să existe în prealabil o acțiune de prevenire. Oamenii de afaceri au așteptat asta, am așteptat și noi. Nici până astăzi Legea prevenției nu este gata, măcar ca proiect, să fie trimisă în Parlament", a mai spus președintele PSD.