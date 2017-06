NAŢIONAL: Dragnea pregăteşte noul guvern. Printre miniştri vor fi şi membri din Cabinetul Grindeanu

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a declarat joi că mare parte dintre membrii Guvernului Grindeanu se vor regăsi în noul executiv pe care îl va propune alianța de guvernare PSD - ALDE. "Suntem pregătiți, au început deja colegii mei să lucreze împreună cu miniștrii care și-au prezentat demisia la măsurile care trebuie adoptate și la actele normative care trebuie adoptate pentru a recupera rapid întârzierile. Ne dorim ca săptămâna viitoare să putem purcede la construcția unui nou guvern, care, în perioada verii, până la 1 septembrie, să recupereze cea mai mare parte a acestor întârzieri, pentru ca celelalte măsuri care depind de măsurile luate în 2017 să poată intra în vigoare anul viitor și în anii viitori. Cea mai mare parte, o parte dintre membrii Guvernului Grindeanu se vor regăsi în noul guvern din punctul meu de vedere", a precizat Dragnea, într-o conferință de presă după ședința Comitetului Executiv Național al PSD. El a adăugat că în interiorul partidului s-a discutat și despre noua propunere de prim-ministru, dar și despre componența viitorului Cabinet. "Împreună am convenit să ne luăm măsuri de siguranță, să nu mai facem o asemenea greșeală. Principalul vinovat sunt eu, eu i-am rugat pe colegii mei să accepte această propunere (Sorin Grindeanu — n.r.). Am avut încredere în acest om, este un om la care am ținut foarte mult și pe care l-am și ajutat, așa cum i-am ajutat pe mulți colegi de-ai mei, dar nici eu, nici alți colegi nu am bănuit că se ajunge aici, că va suferi o asemenea transformare. Este clar că nu mai e el, el nu mai e el. În opinia noastră, Sorin Grindeanu este o unealtă. A cui? Ne este greu să ne dăm seama. Toți colegii au spus că aseară parcă avea în spate ceva care îl obliga să spună acele lucruri, era transformat total", a susținut Dragnea. Președintele social-democraților a anunțat că peste câteva zile se va stabili pe cine va propune partidul pentru funcția de premier, iar acesta va fi cu siguranță un membru PSD. "I-am rugat pe colegi să mai așteptăm câteva zile cu propunerea, să stabilim, să ne gândim bine și să alegem din mai multe variante, fiind siguri, după o dezbatere serioasă, transparentă, cinstită în Comitetul Executiv Național, care este cea mai bună variantă sau varianta care comportă cele mai mici riscuri să nu mai ajungem în această situație. În ce îi privește pe membrii Guvernului, la fel, o analiză serioasă a ceea ce au făcut, a modului cum s-au comportat în Guvern și cum au acționat, iar dacă va fi cazul de înlocuiri, cei care vor veni, la fel, să fie analizați foarte bine", a încheiat Liviu Dragnea.