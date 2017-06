NAŢIONAL: Ministrul Comunicaţiilor nu vrea să cedeze presiunilor lui Dragnea. Pleacă doar dacă vrea Grindeanu

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul Comunicațiilor, Augustin Jianu, afirmă că va demisiona din funcție numai la solicitarea premierului Sorin Grindeanu, deși în ultimele zile a primit mesaje de la oameni din afara Guvernului care i-au transmis să părăsească funcția. "Vă asigur de pe acum că nu am nicio adeziune pentru funcția pe care o dețin în prezent. Este suficientă solicitarea domnului Sorin Grindeanu iar demisia mea va fi prezentată în cel mai scurt timp. Însă, vorbind din perspectiva unui minister care a schimbat, în ultimii 2 ani, nu mai puțin de șase miniștri, cred că trebuie să gândim constructiv și — mai ales — în favoarea cetățenilor români. Cu alte cuvinte, trebuie să căutăm performanță și schimbare în bine, nu doar schimbare de dragul puterii și a discursului politic. Când mi s-a spus întâia oară că domnul Dragnea îmi dorește demisia, am răspuns ’desigur, la solicitarea și cu confirmarea prim-ministrului din echipa căruia fac parte’. Mi-a părut normal, natural și mai ales de bun-simț. Sorin era cel care mă învestise cu încredere și alături de care lucram la atingerea obiectivelor asumate; domnul Dragnea vorbea doar despre actul guvernării, de la distanța sigură a ușilor încuiate", scrie Jianu pe pagina sa de Facebook. El afirmă că în ultimele zile a primit numeroase mesaje de la oameni din afara Guvernului, "de la șefi de cabinete la secretare, de la senatori la simpli membri de partid" care i-au transmis "din partea lui Liviu Dragnea" să își dea demisia. "Toți mi-au transmis, prin voci și mesaje nervoase, din partea domnului Dragnea, să îmi dau demisia. Mai puțin domnul Dragnea, care, între timp, declara în fața unei națiuni că avea deja demisia mea. Trebuie să recunosc că sunt ușor surprins de "balanța etică" a lui Liviu Dragnea: când un om face eforturi pentru a demonstra cetățenilor români că se poate mai mult și în România, dânsul îi cere demisia. Însă atunci când eu însumi i-am reclamat că un membru important al partidului mi-a cerut favoruri ilegitime, domnul Dragnea l-a lăsat în funcție. Ce fel de oameni suntem?", întreabă Augustin Jianu. În final acesta arată că din respect pentru echipa din care face parte va demisiona exclusiv la solicitarea celor îndreptățiți să îi ceară acest lucru. "Atunci când ai 31 de ani și vrei să schimbi ceva în bine, începi prin a ști că fiecare decizie pe care o vei lua te va urma pentru restul vieții, așa că ar fi bine să ai conștiința împăcată. Tocmai de aceea, din respect și responsabilitate pentru poporul român și pentru echipa din care fac parte, voi urma drumul pe care îl consider vertical: voi prezenta demisia exclusiv la solicitarea celor îndreptățiți să o ceară. Când vrei într-adevăr să schimbi ceva, trebuie să reziști", a mai scris ministrul Comunicațiilor. Întrebat, la Antena 3 cine i-a solicitat favoruri ilegitime, Jianu a răspuns: "Cred că ar trebui să-l întrebați pe domnul Dragnea pentru că a aflat în secunda doi după ce s-a întâmplat. Nu cred că e rostul în momentul acesta să intrăm în detalii de genul ăsta pentru că este o discuție foarte lungă" și a reiterat că "eu nu țin de scaun. Eu țin de niște principii și cred că e cazul ca la un moment dat cineva în țara asta să mai aibă și principii". Totodată, Augustin Jianu a precizat că a intrat în PSD în 2007, dar a renunțat la activitatea politică în 2014, deoarece avea o funcție care nu îi permitea activitate politică, cea de director al Centrului Național de Răspuns la incidente de Securitate Cibernetică, organism din coordonarea Ministerului Comunicațiilor. "Calitatea de membru de partid nu a fost pierdută niciodată, nu am fost suspendat, pur să simplu nu am mai activat", a spus Jianu, care a precizat că a fost numit ministru "din partea domnului Grindeanu și a domnului Dragnea, la acel moment". PSD și ALDE au decis miercuri să retragă sprijinul politic acordat Guvernului condus de Sorin Grindeanu, invocând performanțele slabe ale Cabinetului, hotărâre în urma căreia miniștrii și-au depus joi demisiile la Secretariatul General al Guvernului. Premierul Sorin Grindeanu a anunțat că va demisiona din fruntea Executivului numai dacă președintele Iohannis va numi tot un premier PSD.