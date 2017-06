NAŢIONAL: Taxă fixă pe internetul consumat în roaming

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Operatorii telecom vor aplica o taxă de 7,7 euro/GB de date, fără TVA, în roaming, după ce se consumă resursele din abonament sau extraopțiuni, începând de joi și până la finalul anului, urmând ca din 2018 tarifele de date să scadă treptat, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații - ANCOM.

„De pe 15 iunie 2017, datele (internetul mobil — MB/GB) consumate în roaming în statele membre UE, dar și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein (SEE) se scad din resursele naționale incluse în abonamente sau extraopțiuni, potrivit mecanismului ’Roam like at home’, iar după epuizarea acestora consumul va fi tarifat la fel ca în România. Totuși, furnizorii au posibilitatea de a defini limite minime ale unei utilizări rezonabile a serviciilor de date, care pot fi mai mari sau mai mici decât traficul național inclus în abonament/(extra)opțiune, depinzând de prețul acestuia. Limita rămâne neschimbată indiferent de consumul de date realizat la nivel național înainte de intrarea în roaming”, se arată în document.

În cazul în care furnizorii nu stabilesc o limită de utilizare rezonabilă a datelor în roaming în UE/SEE, datele consumate în roaming în UE/SEE se tarifează identic celor consumate în România.

Limitele minime vor crește anual, începând cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a reducerii prețului reglementat pentru 1 GB.

„După depășirea limitei, furnizorii pot să aplice o suprataxă în valoare de maxim 7,7 euro/GB (0,0077 euro/MB), fără TVA, pentru perioada 15 iunie — 31 decembrie 2017. Începând cu 2018 valoarea maximă a suprataxei va scădea în fiecare an până în anul 2022”, informează ANCOM.

Furnizorii au obligația să le transmită utilizatorilor o notificare atunci când aceștia ating limita de utilizare rezonabilă a datelor în roaming (UE/SEE), indicând valoarea suprataxei care va fi aplicată pentru consumul suplimentar de date în roaming.

În prezent, ANCOM analizează o cerere pentru autorizarea aplicării unei astfel de suprataxe, depusă de operatorul RCS&RDS, urmând să facă publice rezultatele analizei după ce aceasta va fi finalizată și comunicată operatorului. Dacă este activat serviciul de roaming, principiul de bază al ’Roam like at home’ prevede că toate resursele naționale incluse în planul tarifar (inclusiv extraopțiuni sau bonusuri) devin disponibile și în roaming în UE/SEE.