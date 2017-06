LOCAL: Botoşăneni premiaţi la Palatul Parlamentului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Palatul Parlamentului a găzduit ieri festivitatea de premiere a unităţilor de învăţământ care au primit distincţia de "Şcoală Europeană", la cea de-a XIV-a ediţie a competiţiei organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. La festivitatea de premiere au participat directori, cadre didactice şi elevi de la Colegiul Naţional "AT Laurian", Liceul "Regina Maria" Dorohoi, Şcoala Gimnazială 10, unităţi care au primit Certificatul "Școală Europeană" în acest an. Cele trei unităţi au mai primit această distincţie după cum urmează: Liceul “Regina Maria” Dorohoi și Şcoala Gimnazială 10 Botoşani în 2014 și Colegiul Naţional "AT Laurian" Botoşani în 2010.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean, competiția "Școală Europeană" constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii – în special proiecte din cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale, tineretului și sportului (Life Long Learning 2007-2013 și Erasmus+ 2014-2020).

Odată obţinut, certificatul "Școală Europeană" este valabil trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. La cele 13 ediții de până acum au participat 1672 de unități de învățământ din toate județele țării și 651 dintre acestea au primit certificatul și trofeul "Școală Europeană".