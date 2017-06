LOCAL: O noua suspiciune de antrax la Botosani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Dupa luarea masurilor de urgenta din cauza confirmarii antraxului in cazul a doua persoane si o bovina in localitatea Flondora, comuna Manoleasa, o noua suspiciune in cadrul aceleiasi gospodarii prelungeste starea critica. Unul dintre viteii din exploatatie a manifestat semne specifice afectiunii create de bacilul carbunos. Medicii veterinari au intervenit izoland animalul, facand analize si dezinfectand perimetrul cu substante specifice. Minodora Vasiliu, directorul Directiei Sanitar-Veterinare a explicat ca ar putea fi vorba doar de o reactie la vaccinul anticarbunos reaplicat recent celorlalte 22 de vite din exploatatia in cauza. Pana la aparitia rezultatelor autoritatile au continuat masurile de urgenta din Flondora: filtre de politie si jandarmi dinspre Stefanesti si Avrameni, interzicerea pasunatului pana pe 29 iunie. Colectarea laptelui a fost permisa doar pentru celelalte exploatatii din Flondora, in timp ce familia in cadrul careia a aparut antraxul are in continuare restrictii in acest sens.