NAŢIONAL: Paradă cu 1.200 de motociclişti

Peste 1.200 de motocicliști au participat, sâmbătă, la parada celei de-a treia ediții a Festivalului Maris Fest 2017, o manifestare de promovare a culturii motociclismului și a muzicii rock. Motocicliștii au parcurs un traseu de circa 17 kilometri prin municipiul Târgu Mureș, până la locul denumit "La 7 plopi", unde se vor derula restul activităților din cadrul manifestării. Parada moto s-a desfășurat sub motto-ul "Eleganță în trafic", iar pe lângă cei 1.200 de motocicliști, la manifestările Maris Fest și-au anunțat participarea aproximativ 25.000 de persoane, din cel puțin șapte state europene. "În ciuda vremii, în acest an peste 1.200 de motociclete au defilat pe străzile orașului Târgu Mureș, în cadrul celei mai mari parade moto din țară, Maris Fest 2017, ajunsă la cea de-a treia ediție. Motto-ul evenimentului din acest an este ’Eleganță în trafic’, iar, simbolic, participanții au defilat purtând papioane și cravate, însă mesajul este acela de a ne purta civilizat în trafic, motocicliști și alți conducători auto. Primii 200 de participanți au primit gratuit aceste accesorii din partea organizatorilor", a declarat, pentru AGERPRES, ofițerul de presă evenimentului, Andrada Gorog. Potrivit reprezentantei Maris Fest 2017, anual, acest festival, pe lângă promovarea culturii motociclismului și a muzicii rock, urmărește să atragă atenția asupra aspectelor importante prin intermediul promovării valorilor de interes public și, pe lângă mesajul ’’Eleganță în trafic’’, este promovat și un mesaj ecologic, ’’Salvați pădurile!’’. Andrada Gorog a precizat că, pe lângă evidențierea comportamentului necesar a fi adoptat de către toți participanții la trafic, scopul Maris Fest este și acela de a promova creșterea numărului de turiști în Târgu Mureș, nefiind doar un eveniment dedicat exclusiv motocicliștilor, ci și iubitorilor de rock.