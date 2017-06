NAŢIONAL: Premierul Grindeanu, în lacrimi la Timişoara

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Premierul Sorin Grindeanu a fost aşteptat la Timişoara, la sediul PSD Timiş, de peste 500 de membri ai partidului, care l-au primit în aplauze, scandând "Grindeanu, premier" şi "Jos Dragnea". Vizibil emoţionat, cu lacrimi în ochi, Grindeanu li s-a adresat acestora în curtea sediului partidului, spunându-le că a venit astăzi la Timişoara pentru a vedea dacă mai există oameni cărora să nu le fie frică. "Am venit azi acasă pentru că am vrut să văd dacă în Timişoara,în banat mai există oameni cărora să nu le fie frică şi iată câţi suntem azi aici, membri PSD, pentru că nu poate să decidă nimeni dacă Sorin Grideanu mai e membru PSD. Florica Fâşie este aici lângă mine, este cea care în 1996 mi-a făcut recomandarea pentru a intra în PSD. Eu cred ca nu poate să mă dea Liviu Dragnea afară din acest partid. (...) Am câştigat alegerile toţi, nu o singură persoană care vrea să confişte acest partid şi să confişte ţara, nu este posibil", a spus Grindeanu, în aplauzele oamenilor, care au scandat "Grindeanu, premier" şi "Jos Dragnea". El le-a mai spus oamenilor că i-a transmis liderului PSD, Liviu Dragnea, că va pleca doar dacă acesta va demisiona, asumându-şi situaţia în care a ajuns partidul. "Al doilea lucru - trebuie să se organizeze congres. Teama de oameni îl face pe Liviu Dragnea să rămână într-un cercs restrans. Fuge de oameni, iar cel care fuge de oameni nu are cum să fie preşedinte PSD. De aceea, i-am cerut demisia. I-am cerut să meargă să garanteze în faţa partidului că această aventură în care ne-a aruncat nu va duce la pierderea guvernării. Nu am auzit să îşi asume. Este bătaie de joc. Vă rog să vă aduceşi aminte că în 2016, cân am pornit primij paşi la alegerile locale şi când în sală am spus un lucru - trebuie să fim de partea bună a istoriei, să nu ne fie ruşine de ceea ce facem şi acelaşi lucru îl transmit şi astăzi şi sunt mândru să văd că sunteţi atâţia alături de mine astăzi", a mai spus Grindeanu.