NAŢIONAL: Premierul îi cere lui Dragnea să fie bărbat şi-l cheamă la duel

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Premierul Sorin Grindeanu i-a transmis liderului PSD, Liviu Dragnea, să fie bărbat politic şi să vină în faţa congresului, unde sunt mii de delegaţi care pot decide linia pe care să meargă partidul. "Pentru mine şi pentru colegii mei este extrem de important ca PSD să rămână la guvernare, iar domnul Liviu Dragnea nu a garantat acest lucru. Domnul Dragnea să îşi asume modul în care a gestionat partidul. Îi cer să fie bărbat politic, să nu stea închis cu câteva persoane. Trebuie să vii să te consulţi, să stai de vorbă cu oamenii, să vezi pulsul partidului pe care îl conduci. Eu am cerut organizarea unui congres, unde sunt mii de delegaţi, pentru a stabili linia pe care trebuie să meargă acest partid, (...) pentru toate problemele care au apărut de un an şi ceva. Nu e un mod democratic de a conduce partidul. Am o istorie ca membru de partid, dar eu nu am văzut până acum un an de zile să nu se organizeze un birou permanent al partidului, în care să iei politic deciziile pe care partidul le ia. Au organizat în schimb CEx-uri, multe pentru sancţiuni", a spus Grindeanu. Premierul a spus că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui să fie "bărbat politic" şi să îşi asume organizarea unui congres al partidului.