Dupa ce Monitorul de Botosani a tras semnale de alarma in repetate randuri in privinta starii drumului judetean spre Iasi - varianta prin Prajeni, administratorii au demarat, in sfarsit, reparatiile. Primele plombari s-au facut la sfarsitul saptamanii trecute si au continuat astazi dupa intreruperile cauzate de ploaie. Interventiile au inceput dinspre Flamanzi catre limita de judet, suprafata estimata pentru plombari fiind de cca 4000 de metri patrati. Firma contractata de Directia Judeteana de Drumuri si Poduri pentru intretinerea arterelor judetului pe timp de vara este Transporturi Auto.