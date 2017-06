« Alte stiri din categoria Ultima ora

Genul liric a fost principala tema a subiectului primei probe a Evaluarii Nationale din acest an. Examenul la limba si literarura romana s-a desfasurat in aceasta dimineata intre orele 9 si 11, peste 3000 de absolventi de gimnaziu din Botosani fiind prezenti in salile de examen. La iesire parintii au putut afla ca subiectele au fost de dificultate medie, "fara capcane sau chichite greu de interpretat". Partea de gramatica a atins toate nevelurile parcurse, iar compunerea libera a solicitat tratarea unei intamplari dintr-o competitie sportiva.