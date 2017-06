« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un copil din Dorohoi care sufera de probleme locomotorii a sustinut proba la limba si literatura romana din cadrul evaluarii nationale la el acasa. Acesta a fost singurul incident inregistrat in cadrul primului examen din acest an pentru accesul in liceele si scolile profesionale din Botosani, dupa cum transmite Inspectoratul Scolar. Din 3736 de absolventi de gimnaziu inscrisi pentru evaluare, 78 au absentat de la proba de romana. Urmatorul examen va fi miercuri, la matematica.