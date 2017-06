LOCAL: Lumanari si durere la locul dezastrului de aseara

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Locul cumplitului accident de aseara inca este marcat de impactul violent dintre masina condusa de un tanar de 18 ani si statia de tramvai. Geamul cladirii in care a fost aruncat trupul inert al barbatului de 39 de ani este spart complet, o lumanare aprinsa fiind pusa in locul in care victima si-a dat ultima suflare.