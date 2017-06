LOCAL: Ramasi fara pensie de urmasi, cu disperarea la prefect

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Familia din Broscauti ramasa fara tata si sot dupa ce a fost electrocutat in Portugalia isi continua calvarul. Sotia si cei doi copii minori nu pot beneficia de pensia de urmasi pentru ca din dosarul trimis din tara in care a decedat, lipseste certificatul constatator al nefastului eveniment. Veniti la prefect sa ceara ajutorul, acestia spera ca institutiile statului sa se puna din nou in functiune. Ex -prefectul Dan Nechifor a facut demersuri la Ambasada Romaniei din Portugalia pentru repatrierea corpului celui decedat departe de casa, iar prin intermediul Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale s-a alocat un ajutor guvernamental pentru inmormantare. Familia locuieste intr-un grajd, locuinta proprie ramanand neterminata. Barbatul lucra in strainatate de o luna pentru banii necesari lucrarilor ce mai erau de facut la casa.