LOCAL: Contrabandist reţinut la frontieră

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au reţinut un tânăr care a încercat să introducă în România 8.000 de pachete de ţigări de contrabandă, pe care intenționa apoi să le comercializeze ilegal. Operaţiunea a aavut loc ieri seară, când, acţionând în baza unor informaţii, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi şi al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani au organizat o acțiune specifică pe lina combaterii contrabandei cu tutun. Astfel, în jurul orei 18.55, poliţiştii de frontieră au observat, pe direcţia localităţii de frontieră Pomârla, două persoane care transportau fiecare câte un colet voluminos dinspre graniţă, spre interiorul țării. Somaţi, suspecţii au abandonat coletele pe care le transportau și au încercat să fugă, iar poliţiştii de frontoeră au scos pistoalele şi au tras două focuri de armă în plan vertical. Cu toate acestea, polițiștii de frontieră au reușit reținerea unui singur suspect, Marian C., în vârstă de 21 ani, dar în imediata apropiere a acestuia au descoperit cinci colete de diferite dimensiuni, învelite în folie de plastic de culoare neagră. În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 8.000 de pachete cu țigări, diferite mărci, în valoare totală de 75.209 lei. În cauză a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Poliţiştii de frontieră continuă cercetările împreună cu autoritățile de frontieră ale statului vecin, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate şi stabilirii întregii activităţi infracţionale. Față de Marian C. a fost emisă ordonanţă de reținere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat la Judecătoria Dorohoi cu propunere de arestare preventivă.